ソフトバンクの大野稼頭央投手（21）が結婚したことが17日、分かった。相手は同い年で広島県出身の一般女性。約8カ月の交際を経て、4月4日に婚姻届を提出。8月には第1子の長女も誕生し、新たな夢もできた。

初デートの舞台はは彼女の地元、広島県の厳島神社だった。海上に立つ大鳥居に感動したり、食べ歩きをしたりして楽しい時間を過ごした。野球のルールもよく知らない彼女との時間に心を癒やされ、数週間後には交際をスタートさせた。

「僕は普段、テンションが高いんですけど、彼女も同じくらい一緒になって騒いでくれて。素でいられるのが心地よいなと感じました」

福岡と広島の遠距離恋愛。会えるのは月に1度だったが、レゲエグループ「湘南乃風」の曲を一緒に歌いながらドライブしたり、アスレチックで一緒に騒いだりして2人の時間を重ねた。速球派の大野らしく、今年3月にはプロポーズした。

目に入れても痛くない長女の誕生もスピード感にあふれていた。出産立ち合いの際、看護師に「まだ長いから先にご飯を食べてきてください」と言われ、車で近くの飲食店へ。テイクアウトしたカレーを車内で食べている時に電話が鳴った。

「生まれました！すぐ戻ってきてください」。分娩（ぶんべん）室に入って間もない連絡に動揺しながらも、カレーをかき込んで病院に戻った。「（分娩室に）入って5分だったんですよ。カレーも辛いし、急いで戻ったから汗だくでした」。

ソフトバンク大野と夫人の似顔絵

長女の顔を見た瞬間、新米パパは暑さも辛さも忘れた。「子どもがかわい過ぎて、妻に『お疲れさま』って言う前に抱っこしちゃったんですよ。そのことをずっと根に持たれてます」。愛する2人の横で笑った。

長女の誕生で新たな夢もできた。「子どもが二十歳になった時も現役でいたいですね」。憧れの投手は43歳まで現役を続け、自主トレでも師事した和田毅さん。憧れの師匠と同じ年まで現役を続ければ、現在21歳の左腕は夢を現実にできる。

3年目の今季はプロとしての大きな一歩を踏み出した。6月に1軍デビューを果たし、救援で4試合に登板。来季は1軍の先発ローテ入りを目指す。「自慢のお父さんになれるように。まずは来年、プロ初勝利を挙げたい」。来年8月に巡ってくる長女の誕生日に、必ずウイニングボールをプレゼントする。（大橋昂平）