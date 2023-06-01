¡í¹ñÆâºÇÂçµé¡í¤ÎÎµ´¬ Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈï³²Ç§ÄêÄ´ºº¡×¤È¡ÖÏ¢·È¡×¤Î²ÝÂê Éü¶½¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï 2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë② =ÀÅ²¬
¡ÖLIVE¤·¤º¤ª¤«¡×¤Ç¤Ï12·î15Æü¤Î½µ¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£2²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢9·î¤ËÀÅ²¬¸©Æâ¤ò½±¤Ã¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤ÏÉü¶½¤È¤È¤â¤Ë¶µ·±¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý¤ÎÍÍ»Ò¡Ö¹ñÆâºÇÂçµé¡×É÷Â®75m¤ÎÄÞº¯
12·î7Æü¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏ°èËÉºÒ·±Îý¡£ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÂçÄÅÇÈ¤¬½±Íè¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ìó1Ëü3000¿Í¤¬ÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÒÇ·¸¶»ÔºÙ¹¾¶è »³ºêÂÙ¶èÄ¹¡ä¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ(Îµ´¬¤«¤é)3¤«·î¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£»þ¤È¤È¤â¤Ë(ºÒ³²¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬)Çö¤ì¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡×
2025Ç¯9·î5Æü¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÒÇ·¸¶»Ô¤«¤éµÈÅÄÄ®¤Ë¤«¤±¤ÆÉ÷Â®75¥áー¥È¥ë¡¢¡Ö¹ñÆâºÇÂçµé¡×¤ÎÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¡¢µÈÅÄÄ®¤Ç1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ó¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï½»Âð¤Ê¤É1300Åï°Ê¾å¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£²°º¬¤¬È¾Ê¬Èô¤ó¤Ç¤â¡ÖÁ´²õ¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÄÀ¸³èºÆ·ú¤ÎÊÉ
¡ãÈïºÒ¼Ô(10·î)¡ä¡Ö¤³¤³¤Î²°º¬¤¬È¾Ê¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢±«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£(È½Äê·ë²Ì¤Ï)Á´²õ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬Á´²õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ç¡×
À¸³èºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤¬Èï³²Ç§ÄêÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãºÆÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤ë½»Ì±¡ä¡Ö²°º¬¤È³°ÊÉ¤Ç¤¹¤Í¡£³°ÊÉ¤Ï·úÃÛ¶È¼Ô¤«¤é¡ØÁ´Éô¤Ï¤ê¤«¤¨¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Î¥¯¥í¥¹¤â¤Ï¤ê¤«¤¨¤Ç¡¢²°º¬¤âÁ´Éô´¤¸ò´¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢1000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Îºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×
²¾¤Ë°ìÉôÊ¬¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ì½ê¤ÎÈï³²¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÁ´²õ¡×¤ÎÈ½Äê¤¬½Ð¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î½»¿Í¤¬ºÆÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²È²°¤Î²òÂÎÈñÍÑ¤òÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡Ö¸øÈñ²òÂÎ¡×¤Î¼õÉÕ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Íè½µ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ¤«¤é¤Î¡Ö»Ù±ç¶â¡×¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈïºÒ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ô¤È¤ÎÏ¢·ÈÉÔÂ¡×Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÝÂê
ÄÞº¯¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ëÈïºÒÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏ°èËÉºÒ·±Îý¡£Èï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ËÒÇ·¸¶»ÔºÙ¹¾¶è¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤È¶è¤ÎÌò°÷¤¬¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤ÎÂÐ±þ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã½»Ì±¡ä¡Ö»Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¤ä¤Ï¤ê²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
»Ô¤È¶è¤ÈÄ®Æâ²ñ¤Î´Ö¤Ç¡¢Èï³²¾õ¶·¤ä°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Î¶¦Í¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÒÇ·¸¶»ÔºÙ¹¾¶è »³ºêÂÙ¶èÄ¹¡ä¡Öº£²ó¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤¿¤¤Ä®Æâ²ñÄ¹¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯À¸Åö»þ¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Îµ´¬¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë±«¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼Ö¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÒÇ·¸¶»Ô ¿ùËÜ´ðµ×Íº»ÔÄ¹¡ä¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤·¤è¤¦¡¢¤³¤¦¤·¤è¤¦¤È¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢»Ô¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äËÉºÒ·×²è¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡× Ãæ³ØÀ¸¤â¼«³Ð¡ÖÆ°¤±¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¡×
·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Íý¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¹¾¶è¤ÎÀÄÃÓ¼«¼£²ñ¤Ç¤ÏÎµ´¬¤ÎÈ¯À¸¸å¡¢1½µ´Ö¤Û¤ÉÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿º¸¶Ãæ³Ø¹» µÈÅºÆüºÌ¤µ¤ó¡ä¡Ö¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤Ë¤¿¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤ä¾®³ØÀ¸¡¢Æ°¤±¤ë»ä¤¿¤Á¤¬ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¤ò¼õ¤±¡¢½»¿Í¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤ÏÈ÷¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£