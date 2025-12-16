ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５４．６５円付近での推移となっている。この日は米雇用統計が発表され、ドル円も上下動したが結局、方向感は出ずに１５４円台での上下動に終始している。ドル安の流れのほか、今週の日銀決定会合を前に円高の動きも見られ、ドル円は１５５円台が次第に重くなっている雰囲気も出ている。



そのドルだが、ＦＲＢの政治化はドルにとってリスクであり続けるとの指摘が出ている。現在、ＦＲＢとホワイトハウスの間に対立はなく、物議はあるものの、結局ＦＲＢは直近の３回のＦＯＭＣで連続利下げを実施し、トランプ大統領の要求と一致した動きをしている。これがドル安に繋がっている状況。



しかし、この先もＦＲＢの利下げへのスタンスが急速に変わらないわけではないという。来年１月のＦＯＭＣでＦＲＢが利下げを一時停止する可能性もあり、トランプ大統領がそれを看過できるかは未知数だという。



USD/JPY 154.60 EUR/USD 1.1762 GBP/USD 1.3433



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

