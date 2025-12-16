NY株式16日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均　　　48122.98（-293.58　-0.61%）
ナスダック　　　23086.02（+28.61　+0.12%）
CME日経平均先物　49815（大証終比：+355　+0.71%）

欧州株式16日終値
英FT100　 9684.79（-66.52　-0.68%）
独DAX　 24076.87（-153.04　-0.63%）
仏CAC40　 8106.16（-18.72　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.477（-0.025）
10年債　 　4.145（-0.027）
30年債　 　4.820（-0.027）
期待インフレ率　 　2.233（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.845（-0.008）
英　国　　4.518（+0.022）
カナダ　　3.399（-0.014）
豪　州　　4.727（+0.001）
日　本　　1.952（+0.001）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.20（-1.62　-2.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4343.20（+8.00　+0.18%）

ビットコイン（ドル）
87551.69（+1347.24　+1.56%）
（円建・参考値）
1353万4616円（+208270　+1.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ