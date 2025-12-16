ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２９３ドル安 シカゴ日経平均先物は４万９８１５円
NY株式16日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均 48122.98（-293.58 -0.61%）
ナスダック 23086.02（+28.61 +0.12%）
CME日経平均先物 49815（大証終比：+355 +0.71%）
欧州株式16日終値
英FT100 9684.79（-66.52 -0.68%）
独DAX 24076.87（-153.04 -0.63%）
仏CAC40 8106.16（-18.72 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.477（-0.025）
10年債 4.145（-0.027）
30年債 4.820（-0.027）
期待インフレ率 2.233（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.845（-0.008）
英 国 4.518（+0.022）
カナダ 3.399（-0.014）
豪 州 4.727（+0.001）
日 本 1.952（+0.001）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.20（-1.62 -2.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4343.20（+8.00 +0.18%）
ビットコイン（ドル）
87551.69（+1347.24 +1.56%）
（円建・参考値）
1353万4616円（+208270 +1.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
