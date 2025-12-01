¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²»³Ú¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤È¤Ï¡©¡Ø²»ÆÌ¤Á¤åー¤ºDAY¡Ù
MC²¼Ç¸ÀµÂÀ¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡ÖÆÌ·â¡×Ë¬Ìä¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ë²»³Ú¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Ø²»ÆÌ¤Á¤åー¤ºDAY¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥ì¥³ー¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤ò¡Ö¤Á¤åー¤º¡ª¡×¤·¤Æ¡¢ ²¼Ç¸¤Î²»³ÚÃÎ¼±¤ÈÏÃ½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹¶¤á¤¿¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥ë¤òË¬¤ì¤¿²¼Ç¸¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤ÇÃÌ¾ÐÃæ¤ÎÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤ËÆÌ·â¡ª
¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë9»þ～ ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMy Answer¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡££´¿Í¤Î¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¡É¤Ë²»ÆÌ¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¿·¶Ê¡ÖMy Answer¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÆÍÁ³¤ÎQ¡õA¥Æ¥¹¥È¤â¡ª¡©
Â³¤¤¤Æpeppe¤µ¤ó¤¬¡È¤Á¤åー¤º¡É¤·¤¿¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖMy Answer¡×¡£·ê¸«¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¶Ê¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¡Ö¥á¥í¥Ç¥£ー¤À¤±¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ¹²°¤µ¤ó¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÉé¤±¤¿¡×¤È¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤ÇºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¥·¥êー¥º¤Î¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï·à¾ìÈÇ¤â´Þ¤á£³²óÌÜ¤ÎÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡£¥á¥ó¥Ðー¤â¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¶Ê¤Ë²Î»ì¤ò¾è¤»¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÁªÂò»è¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÎý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Ä¹²°¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁªÂò¤ËÀµ²ò¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤òÀµ²ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤º¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤³¤Ç²¼Ç¸¤Ï¡Ö¥ê¥ç¥¯¥·¥ã¥«ÅªMy Answer¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡ª 4¿ÍÁ´°÷¤ÎAnswer¡ÊÅú¤¨¡Ë¤¬Â·¤Ã¤¿¤éÀ®¸ù¡ª¤È¤¤¤¦Q¡õA¥³ー¥Êー¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Åú¤¨¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë½ñ¤¤¤ÆÆ±»þ¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤ªÀµ·î¤É¤Ã¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¡©¡×¤È¤¤¤¦Q¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Â¨Åú¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·ê¸«¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢4¿Í¤¬¡Ö¤»ー¤Î¡ª¡×¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Answer¤Ï¡Ä¡ª¡© ¥ê¥ç¥¯¥·¥ã¥«¤Î¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¡È¤ªÀµ·î¡É¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤Î¥³ー¥Êー¤ÏTVer¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£2013Ç¯¡¢ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Å¾µ¡¤Ë¡£¡ÖÌ´¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¡×
¼¡¤Ë·ê¸«¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¥ß¤Ë·è¤á¤¿¡ª¡×¤È¡È¤Á¤åー¤º¡É¤·¤¿¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡£
·ê¸«¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö2013Ç¯¤ÎÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡×¤À¤½¤¦¡£½é¤á¤Æ°¦ÃÎ¸©¤ò½Ð¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²»³Ú¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶Æ°¤·¡¢¤½¤Î»þ¸«¤¿·Ê¿§¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹·ê¸«¤µ¤ó¡£¡Ö¤¯¤â¤ê¤Ê¤Î¤«À²¤ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì´¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤¤¤Æ¡£Àè¿Í¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·ê¸«¤µ¤ó¡£
¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ê¸«¤µ¤ó¡£Ä¹²°¤µ¤ó¤â¡Ö»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£MC¤Î²¼Ç¸¤â¡¢Ìî²»¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢ºÇ¶á¤ÏÌî²»¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡¢¤¤¤Ä¤«¤Í¡×¤È4¿Í¡£¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Î¾å¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤·Ê¿§¤òÂó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.ryokushaka.com