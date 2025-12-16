2025年、濱尾ノリタカの存在感が際立っている。

参考：『WIND BREAKER』のアクションは原作に忠実？ 『東リベ』『ハイロー』との違いを考察

NHK連続テレビ小説『あんぱん』では、戦地で非業の死を遂げる兵士・岩男と、その息子である長髪の美青年・和明を演じ分けた。きょろきょろと瞳を動かし、どこかヒョウキンな雰囲気を漂わせる岩男とは対照的に、和明は憂いを帯びた美しい眼差しが印象的な好青年。同じ俳優が演じているとは到底思えず、その変幻ぶりには驚いたものだ。

12月5日に公開された映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』では、桜遥（水上恒司）のライバルとなる十亀を演じている。十亀は、「獅子頭連」の副頭取であり、サングラスに三つ編みを揺らしながら飄々と歩む姿は、クールさの中に妖艶な一面が滲んでいた。

濱尾の魅力は、三枚目のユーモラスな役から、心に影を宿した美青年など、多様な役柄を自在に演じ分けられる幅広さにある。本作においても、十亀はさまざまな表情を見せ、作品に奥行きと深みを添えている。本記事では、『WIND BREAKER』や過去の出演作を踏まえた上で、濱尾ノリタカの魅力を深く掘り下げていく。

『WIND BREAKER』は、高校生の桜遥が「不良の巣窟」として恐れられる風鈴高校のてっぺんを獲るために奮闘するストーリー。本作の冒頭では、十亀の大きな瞳がスクリーンに映し出される。どこか哀愁を帯びた眼差しは、彼が単なる「最強の敵」ではなく、何か深いものを背負った人物であることを静かに物語っていた。

十亀は、喧噪の渦中にあってもなお、ニヒルな笑みを浮かべ、飄々とした様子で振る舞いを見せる。「喧嘩上等！」と睨みを効かせる桜遥に対しても、まったりとした穏やかな口調で挑発する十亀。その落ち着いた様子と、あまり多くを語らない姿からは、言葉を発さずとも色気と狂気が滲み出し、チームの「カリスマ的存在」であることに説得力を持たせていた。

濱尾の魅力は、色気を役に合わせて自在に操れるところだ。たとえば、朝ドラ『あんぱん』で岩男を演じた際には、その色気を完全に封印。恋する蘭子（河合優実）を見つめる瞳はふわりと揺れ、どこか頼りなげである。そして物語に再び姿を現すのは、岩男の息子・和明としての濱尾だ。伏し目がちな和明の眼差しからは、哀愁とほのかな色香が漂っていた。

NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の第11回では、富本豊志太夫（寛一郎）と共に芝居小屋で活躍する歌舞伎役者・市川門之助を演じた。蔦重（横浜流星）が女郎たちのために富本節を聞かせてほしいと懇願すると、市川は意気揚々とした様子で「あたぼうよ」と応じ、得意げな表情を浮かべる。その後に披露された市川の舞は、手付きも滑らかで、まるで本物の女形のように艶やかだ。

ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみてよ』（TBS系）では、主人公・勝男（竹内涼真）の同僚・柳沢を怪演。サスペンダーにハイウエスト、白いローファーという個性的な装いに身を包んだ柳沢は、寡黙でクールな存在だ。勝男が歩み寄ろうとすればするほど、その視線は冷ややかさを帯び、二人の間に「見えない境界線」が引かれていく。大きな瞳から放たれる眼差しには迫力があり、「（勝男のことが）僕には理解できない」という心の声がひしひしと伝わってくる。

憎まれ役でありながらもなお、奥行きを感じさせる潤んだ瞳には色香が漂う。憎まれ役の柳沢がどこか憎めないのは、彼から滲み出るフェロモンのせいなのかもしれない。モデルとしての経験を持つ濱尾は、彫りの深い端正な顔立ちと、すらりと伸びた背丈が特徴的で、同じくモデル体型の竹内涼真と並んでも引けを取らない存在感を放っていた。

濱尾は、色気を変幻自在に操れるからこそ、コミカルからシリアスまで演じ分ける幅広さを備えているのかもしれない。振り幅の広さや存在感は、彫りの深い顔立ちと演技力で広く知られる阿部寛をどこか彷彿とさせる。もしかすると、「ポスト阿部寛」と呼ばれる日が訪れるのも、そう遠くはないのかもしれない。

『WIND BREAKER』で十亀を演じる濱尾は、色気を惜しみなく解き放っていた。兎耳山（山下幸輝）と共に「力の絶対信仰」を掲げる中で、十亀の瞳にふと迷いが揺らめく。その一瞬の揺らぎから滲み出る「色気」に触れた瞬間、背筋がぞくりとする。

十亀は桜遥にはどこか冷めた表情を見せる一方で、兎耳山に向ける眼差しは優しい。その美しい瞳を見つめていると、思わず画面に吸い込まれるような感覚に襲われる。濱尾が数々の作品に引っ張りだこなのも、この抗えない「瞳の吸引力」にあるのかもしれない。

その瞳を一度目にすれば忘れられず、もう一度触れたくなるのだ。

物語が後半へ進むにつれ、哀愁を帯びた十亀の瞳の「秘密」が解き明かされていく。十亀が戦う理由は、兎耳山が頭取となり、弱き者をいたぶり始めたその瞬間に芽生え始める。兎耳山に「いつまでも笑っていてほしい」と願っていた十亀は、兎耳山の変貌ぶりに戸惑いを隠せず、大きな瞳を見開く。

やがて兎耳山の暴力が次第に苛烈さを増す中で、十亀はそれを止めようと立ち上がり、望んでいないはずの役割「誰かに暴力を振るう者」を自ら背負ってしまう。その瞬間、十亀の潤んだ瞳から光が消え、やがてその目つきが「狂気」へと変貌していく。

ラストシーンで、十亀はこれまでにない瞳を見せる。その瞬間に、十亀が背負って来た葛藤や心の叫びが感じられ、作品は一層の深みを帯びていく。兎耳山を思う気持ちは変わらずにありながらもなお、肝心なことからは目を逸らしてきた十亀。はたして、十亀の目線には何があるのか。その視線の奥にあるものに触れた瞬間、きっと誰もが十亀をさらに好きになるはずだ。（文＝みくまゆたん）