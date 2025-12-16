【データで振り返る25年12球団記録レビュー】結成3年目の“ドラ1クリーンアップ”3番・森下、4番・佐藤輝、5番・大山が満点の結果を残した。森下が89打点と23本塁打の2部門でリーグ2位。佐藤輝が102打点と40本塁打で2冠。大山が同3位の75打点と13本塁打（13位）。打点で同一チームの3傑独占は79年阪急、19年西武に続く3度目でセ・リーグ初となった。

勝利打点でも森下と佐藤輝がそろってトップの20度。大山が2人に次ぐ14度でリーグの3傑を独占した。同一チームから20度以上が2人は2リーグ制以降のプロ野球で初めて。3人合わせて54度はチーム85勝の64％に上り、約半分の26度が2回までの第1打席に出たもの。速攻での決着を印象づけた。

また、選手がホームに生還した回数＝得点も1位・佐藤輝83得点、2位・森下82得点、3位に1番打者の近本76得点と阪神選手の3傑。6位には65得点で2番打者の中野が入った。

このうち主軸の佐藤輝と森下が誰の打撃で生還したのかを調べると、佐藤輝は自ら打って生還した40本塁打を除く43得点のうち大山が最多の16度、開幕当初4番だった森下が2度。森下は同様に23本塁打を除いた59得点中、大山が21度、佐藤輝が19度。「クリーンアップ」の呼び名の通り、3〜5番打者による3段構えの走者一掃が機能した。 （記録担当・桐山 章）