日本女子プロゴルフ協会の表彰式「JLPGAアワード2025」が16日、都内のホテルで行われ、年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が年間最優秀選手賞、賞金ランク1位、平均ストローク1位の個人3冠を達成した。3ツアーズ選手権優勝のJLPGAチームとして受賞した特別賞も含めれば最多4冠。来季の目標にはメジャー初優勝、平均ストローク60台を掲げ、今年2位だったメジャー日本女子オープン初制覇に意欲を示した。

佐久間が4冠に輝いた。今季、ツアー初優勝を含む4勝を挙げた新女王は「思い描いた以上にいいシーズンになった。年間女王は次の年の目標かなと思っていたので1年早く達成できて良かった」と達成感をにじませた。

来季の最大の目標はメジャー初制覇。シーズン終了後、師匠の尾崎将司に年間女王獲得を報告した際「メジャーは獲っていないのか」と言われ「来年こそ獲って報告に来ます」と誓った。その言葉を現実にする意気込みだ。メジャー4大会の中でも特に意識するのが日本女子オープン。今年は堀琴音に2打及ばず2位。悔しい思いをしただけに「女子オープンは今年も2位で終わっているのでリベンジしたい」と雪辱の思いを口にした。

新年は1月上旬に始動し沖縄・宮古島で4日間、体力強化の合宿を敢行する。1月末からは米アリゾナ州で3週間の合宿を実施し、今季は70・0585でわずかに届かなかった平均ストローク60台達成に向けてショットの精度を磨く。追われる立場になるが「今年の自分を超えるということは、さらに頑張らないといけない。高いハードルが待っていると思うけど、自分の目標を追っていく。追われる感覚は正直ない」と佐久間。チャレンジャーの意識は変わらない。