特殊詐欺の電話を撃退するＲ藤本さん（中央）＝１５日、ＪＲ茅ケ崎駅前

神奈川県警の年末年始特別警戒（来年１月３日まで）に合わせ、漫画「ドラゴンボール」の人気キャラクター「ベジータ」の物まねで知られるお笑い芸人Ｒ（アール）藤本さんが１５日、茅ケ崎署の一日警察官を務めた。ＪＲ茅ケ崎駅前で行われたキャンペーンでは、寸劇や啓発物品の配布で特殊詐欺への注意を呼びかけた。

“戦闘服”に身を包んだＲ藤本さんは「この俺が戦闘民族サイヤ人の王子、そして一日警察官のベジータだ！」と勢いよくあいさつ。「特殊詐欺」と書かれた白色のバルーンと対決する寸劇では、ベジータの必殺技「ファイナルフラッシュ」を披露して撃退。「汚ねぇ花火だ」という作中の名ぜりふで締めくくると、観客から拍手が上がった。

特殊詐欺の電話がかかってきた際の対応も実演。警察官をかたる人物から金を振り込むよう求められたり、茅ケ崎市職員を名乗る人物から「医療費の戻りがある」「過払い金がある」とＡＴＭに誘導されたりする手口を紹介し、「自分は大丈夫と思って油断するんじゃない。疑う気持ちを持ち、何かあればすぐに警察に通報することが大事だ」と言い放った。