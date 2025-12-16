インスタグラムを更新

米大リーグ・ドジャースで今季途中までプレーしたハンター・フェドゥーシア捕手の妻・ジュリアさんが日本時間16日、インスタグラムを更新して挙式を報告した。

ジュリアさんは「フェドゥーシアたち」というコメントとともに、純白のウェディングドレス姿でキスする写真などを公開した。

今季途中までドジャースで同僚だったジェームズ・アウトマン（ツインズ）が「美しい！ 2人ともおめでとう！」とコメントすれば、ドジャースのウィル・スミスの妻カーラさんも「おめでとう」と反応。他にもファンから祝福が殺到した。

「本物のプリンセス！？ 素敵ね」

「細部まで完璧！ 2人とも大好きよ！」

「本当に完璧で、とっても美しい。なんてことなの、泣いているわ」

「本当に信じられない日だわ！！！」

「まさに息をのんじゃった！！！ 輝かしい！！」

「なんて美しいウェディングなの！」

「心がいっぱいよ。2人とも愛してる」

フェドゥーシアは2024年にドジャースでメジャーデビューし、5試合に出場。今季は7月31日（日本時間8月1日）にトレードでレイズに移籍していた。



（THE ANSWER編集部）