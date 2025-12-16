ハンター・フェドゥーシア【写真：AP/アフロ】

　米大リーグ・ドジャースで今季途中までプレーしたハンター・フェドゥーシア捕手の妻・ジュリアさんが日本時間16日、インスタグラムを更新して挙式を報告した。

　ジュリアさんは「フェドゥーシアたち」というコメントとともに、純白のウェディングドレス姿でキスする写真などを公開した。

　今季途中までドジャースで同僚だったジェームズ・アウトマン（ツインズ）が「美しい！　2人ともおめでとう！」とコメントすれば、ドジャースのウィル・スミスの妻カーラさんも「おめでとう」と反応。他にもファンから祝福が殺到した。

「本物のプリンセス！？　素敵ね」
「細部まで完璧！　2人とも大好きよ！」
「本当に完璧で、とっても美しい。なんてことなの、泣いているわ」
「本当に信じられない日だわ！！！」
「まさに息をのんじゃった！！！　輝かしい！！」
「なんて美しいウェディングなの！」
「心がいっぱいよ。2人とも愛してる」

　フェドゥーシアは2024年にドジャースでメジャーデビューし、5試合に出場。今季は7月31日（日本時間8月1日）にトレードでレイズに移籍していた。

