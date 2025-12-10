DeNAが、阪神から自由契約になったジョン・デュプランティエ投手（31）と契約合意間近であることが16日、分かった。阪神が13日に残留交渉の打ち切りを公表し、獲得へ動いていたソフトバンク入りが有力視されていた中、急転直下の電撃補強が明らかになった。

DeNAは2年契約を終えて最優先に進めてきた今季10勝のジャクソンとの残留交渉が難航。デュプランティエ側へのアプローチが一気に強まった。

今オフは外国人選手の陣容が大きく様変わり中だ。9勝6敗でリーグ2位の防御率1・74を残したケイは今月上旬にホワイトソックスと合意してメジャーへの復帰が確定。2年ぶりの復帰で期待されながら4勝の不振に終わったバウアー、右肘手術を受けた救援のウィックも退団した。

善後策として既に左腕コックス（前ブレーブス）、右腕レイノルズ（前パドレス）を先発候補、右腕ルイーズ（前レンジャーズ傘下）を救援候補で獲得。就任1年目の相川監督のもとで98年以来のリーグ優勝を目指し、投手陣の整備を急ピッチで進めてきた。

デュプランティエは150キロ台後半の速球に緩急も駆使し、阪神で来日1年目の今季は15試合で6勝3敗、防御率1・39。規定投球回未満ながら奪三振率11・22を誇り、リーグ優勝に貢献した。DeNA戦では4試合で1勝1敗、防御率1・67。同一リーグからの移籍で経験値を持ち、味方になれば心強い。7月に加入した藤浪とは昨季メッツ傘下3Aで同僚。再びタッグを組んで先発陣をけん引する。

◇ジョン・デュプランティエ 1994年7月11日生まれ、米国デラウェア州出身の31歳。ライス大から16年のMLBドラフト3巡目でダイヤモンドバックス入り。19年に同チームでメジャーデビューし、メジャー通算19試合で1勝4敗1S、防御率6.70。今季阪神では15試合で6勝3敗、防御率1.39。1メートル93、103キロ。右投げ左打ち。