「ボクシング・ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王座統一戦」（１７日、両国国技館）

ボクシングのトリプル世界戦の前日計量が１６日、都内で行われた。ＷＢＡ世界バンタム級の団体内統一戦に臨む正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝と、同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝はともにリミットを１００グラム下回る５３・４キロで一発クリア。ＷＢＡライトフライ級王者で、２団体王座統一戦に臨む高見亨介、ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチに挑む同級４位の桑原拓ら６選手も一発クリアとした。

決死の減量に、幼なじみ直伝の秘策が効果を示した。リミットを１００グラム下回る４８・８キロでパスした高見が実践したのは、格闘家の平本蓮に教わったという“チョコアイス減量法”。「減量に対する知識が蓮は豊富。助言を多くしてもらった。半信半疑で食べていたけど、ありがたかった」と笑った。

１５日から一晩で２キロも落としたポイントは「グラム（量）が少なくて、カロリーが高いものを取る」こと。「エネルギーになって体が動いてくれるから結構落ちるよ、とアドバイスをもらった」と感謝し「今回も応援に来てくれる。さらに成長した姿を見せられるかな」と心待ちにした。

フェイスオフではサンティアゴに詰め寄られるシーンもあったが、減量疲れの高見は「もう今はやめてよ、と」と後ずさり。それでも帝拳ジム初の統一王者を狙う一戦に向けて「さらに気合が入る。いい内容で楽しく勝ちたい」と力を込めた。