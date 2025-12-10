ヤクルト・池山新監督が、17日に60歳の誕生日を迎えた。報道陣から特大のケーキで祝福され「とうとう還暦が来たか。節目の60歳で1軍監督というのは感無量。おやじ、おふくろ、ありがとう」と笑顔でケーキにかぶりつくポーズを決めた。

恩師の野村克也氏は60歳シーズンだった95年にヤクルトをリーグ優勝＆日本一へと導いた。池山監督にとってはプロ12年目の年で、4年ぶりに全試合に出場して打率・263、19本塁打、70打点。オリックスとの日本シリーズでは第3戦の延長10回にサヨナラ3ランを放って日本一に貢献した。月日は流れて当時の指揮官と同じ年齢になり、「優勝、日本一になればうれしい。（優勝監督になる）資格があるので、しっかり準備したい」と誓いを立てた。

来季の12球団では最年長の1軍監督。「1年目とは思わず、どんどん自分をアピールしていきたい。年齢は関係ないので」。還暦を象徴する赤色は現役時代に道具にも取り入れていたイメージカラーだ。「来年もちょっと赤を意識して。（日本ハム）新庄監督とかぶらないようにしないと」。情熱的な“池山カラー”を前面に押し出し、最下位からの大躍進を思い描いた。（重光 晋太郎）