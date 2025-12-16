「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）

ボクシングのトリプル世界戦の前日計量が１６日、都内で行われた。ＷＢＡ世界バンタム級の団体内統一戦に臨む正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝と、同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝はともにリミットを１００グラム下回る５３・４キロで一発クリア。ＷＢＡライトフライ級王者で、２団体王座統一戦に臨む高見亨介、ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチに挑む同級４位の桑原拓ら６選手も一発クリアとした。

堤はドネアの体を頭の先から足の先まで、鋭い目つきでまじまじと観察した。「やっぱり大きいなと。あとは手の長さを見た感じと、握手した時もやっぱりごつい感じがあった」。至近距離での“敵情視察”も万全。自らも「現状で言ったらバッチリです。いい時のメンタルと似通っている」と自信をみなぎらせた。

にらみつけるように、しっかりと拳の大きさと身長を把握した。自分より体の大きなドネアは「数字上のリーチの長さが１０センチくらい長い」とデータもきっちり頭に入れながら「長いから、そこはすごい面倒くさい。あとはリングで確認する」と警戒を強める。また「序盤から、中盤、後半にいっても一発はある。疲れる１２ラウンドになる」と予想した。

相手は元５階級制覇王者の強敵。それでも「淡々と自分のやるべき仕事をこなしていく。そういう試合」と、冷静に捉える。「レジェンドのオーラとか、僕は何も考えてない。対戦相手としてしか見ていない」。世界王者らしくどっしりと構えた。

リカバリー食に話が及ぶと「会長が作ってくれたおじやを食ってて、うまいんすよ…」と、引き締まった表情から笑顔に変わった。「消化のいいものをとりながら。夜はいつものウナギ」とルーティンを崩さず、臨戦態勢に入る。

「負けたら終わり。勝てば次につながる。ずっと準決勝にいる感じ」と、覚悟を持って臨む。昨年１０月に井上拓真を破って世界王者となった時は「決勝戦だと思っていた」という。しかし「終わってみたら自分の中で準決勝になっている」。ドネア戦も堤にとっては準決勝。いつか来る“決勝戦”を勝利でたぐり寄せる。