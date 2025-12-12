現役ドラフトで西武からオリックスに加入した平沼翔太外野手（２８）が１６日、大阪市内の球団施設で入団会見に臨んだ。背番号は６１。将来的に活躍した暁には、敦賀気比の先輩でチームメートとなる西川の背番号７の襲名に意欲をにじませた。

新天地でのプレーに思いを強くした。「ひと花咲かせたい」。さらに冗談交じりに西川を意識した。「背番号７を奪えるような活躍を」。１２日には同校ＯＢで前オリックスの吉田（レッドソックス）や西川らと福井県のイベントに参加。西川にオリックス移籍のあいさつをすると「『めっちゃおもろいやん』って」と歓迎された。

家族には今回の移籍で驚かれたという。妻はタレントの森咲智美で「奥さんは最初、信じてなくて。『そんな急に決まるの？』って。夜になったら（ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥの）『大阪ＬＯＶＥＲ』を聴いていました」。愛妻の力も借りながらチームに貢献するつもりだ。

魅力は内外野を守れるユーティリティー性。「まだプロに入って殻を破れてない」。来季プロ１１年目。決意新たに暴れる。