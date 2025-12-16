仙台六大学野球リーグに所属する仙台大の最速159キロ右腕・佐藤幻瑛（げんえい）投手（3年）が米国の大学への編入を検討していることが16日に分かった。

今夏の日米大学野球選手権では大学日本代表の3連覇に貢献した大学球界屈指の剛腕。将来的なメジャー入りを目指し、複数の大学を候補として仙台大側と調整している。

来秋ドラフトの1位候補にも挙がっていた中で浮上した異例のプラン。来年から米国の大学に編入し、27年リーグ戦に出場して同年夏に開催されるMLBドラフト会議へ向けたアピールが狙いだ。仙台大に残った場合、4年生の来秋にプロ志望届を提出すればMLB球団と交渉できる一方、米国大学編入には2つの利点がある。

【(1)MLB球団へのアピール】大学最終シーズンを米国で過ごすことで、資金面などの制約で日本にスカウトを派遣していない球団も含め、視察の機会が見込まれる。

【(2)即戦力級の活躍への準備】即戦力級の活躍への準備 事前に米国で暮らすことで文化への順応や英会話の習得など土壌をつくり、MLB球団からの上位指名と入団後の即戦力級の活躍を視野に入れる。

仙台大側との今後の調整が滞りなく進んで編入が決まれば、来年2月の渡米が見込まれている。