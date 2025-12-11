「２０２５プロレス大賞」（東京スポーツ新聞社制定、デイリースポーツなど選定）の選考会が１６日、都内で開かれ、スターダムの上谷沙弥（２９）が最優秀選手賞（ＭＶＰ）に選ばれた。１９７４年の制定以来、女子選手のＭＶＰ受賞は史上初の快挙。年間最高試合賞はノア１・１日本武道館大会の清宮海斗（２９）−ＯＺＡＷＡ（２９）戦に決まり、来年１月４日の引退に向けてフル回転した新日本の棚橋弘至（４９）は自身初の技能賞に選ばれた。また、ＬＤＨ所属「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」のダンサーでＤＤＴから本格デビューした武知海青（２７）が新人賞を獲得した。

上谷がプロレス史に大きな足跡を刻んだ。アントニオ猪木、ジャイアント馬場から始まり、タイガーマスク、天龍源一郎ら年間を通して最も活躍したプロレスラーだけが手にする勲章を、５２年の歴史で女子として初めて獲得した。

都内で緊急会見を開いた上谷は「沙弥だから当たり前だよなあ」と悪役ヒロインとして粗暴な態度を取りつつ「毎日プロレスのことだけを考えて、気が狂いそうな日々を送ってきたが、一つの形になった。逃げ出さずに自分と向き合い続けてきて本当によかった」と２９歳の女性としての苦悩もにじませ感慨を込めた。

昨年末に団体最高峰のワールド王者に輝くと、年間を通してベルトを守り抜いた。４月には人気レスラーだった中野たむとの敗者引退マッチに臨み、激闘の末に勝利。活躍の場をリング外にも広げ、数々の地上波テレビ番組にも出演。９月には準レギュラーを務めたＴＢＳの情報番組「ラヴィット！」内で女子プロレスの試合として２３年ぶりに地上波生中継を実現させた。「昔のイメージで止まってしまっている女子プロレスのイメージを変えることができた」と自負を込めた。

今後の野望として、スターダムとしての東京ドーム興行などの野望をぶち上げたプロレス界の新たな顔は「プロレスといえば男子という壁をぶち壊せた。女子の可能性はここから無限大」とさらなる飛躍を誓った。

◆２０２５プロレス大賞

【最優秀選手賞】上谷沙弥（初）

【女子プロレス大賞】上谷沙弥（初）

【年間最高試合賞】清宮海斗×ＯＺＡＷＡ＝ノア１・１日本武道館大会（初）

【最優秀タッグチーム賞】Ｙｕｔｏ−Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ（初）

【殊勲賞】ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ＝竹下幸之介（初）

【敢闘賞】Ｓａｒｅｅｅ（初）

【技能賞】棚橋弘至（初）

【新人賞】武知海青（初）

【特別話題賞】有田哲平＝ＹｏｕＴｕｂｅ「オマエ有田だろ！！」