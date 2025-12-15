日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１６日、都内のホテルで開催された。初優勝を含む４勝を挙げた佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が「年間最優秀選手賞」を受賞し、賞金ランキング１位（２億２７２８万５９５９円）、平均ストローク１位（７０・０５８５）と合わせて個人３冠に輝いた。新人賞には荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝が選ばれた。

特注の衣装が輝いた。佐久間は最優秀選手賞など３冠を達成し、「いい１年になった。初優勝したいと思っていて４勝できた。年間女王は来年かな？と思っていたけど、１年早く取れてよかった」と実感を込めた。青いデニム生地でオフショルダーになったプリンセスドレスは、ウエディングドレスを手がける店に自身でオーダーしたもの。「自分の腕がごつくて、びっくりしています」と自虐しつつ、「きらきらしているのが好き。かわいい」と笑顔を浮かべた。

プロ５年目。昨季は２位３度と、あと一歩頂点に届かない時間を過ごしたが、今季は初優勝したＫＫＴ杯バンテリン・レディースを含め計４勝。バーディー数はトップの４６２で、２位の菅楓華に３２差をつける安定した成績を残した。師匠のジャンボ尾崎からは「強くなったな」と祝福されたと同時に「メジャーは取ってないんだっけ？」とゲキを飛ばされたという。佐久間は「愛のムチじゃないけど、おめでとうの一言で終わると逆に寂しいので」と歓迎した。

オフは年明けに宮古島合宿を行い、体作りから見直していく。来季からは追われる立場になるが「そういう感覚はない。自分の目標があるので」ときっぱりと話し、「来年こそメジャーを取って報告に行きますとジャンボさんに言った。メジャー制覇、平均ストローク６９台を目指したい」と佐久間。来季はもう一段階上の報告を師匠に届ける。

◆佐久間朱莉（さくま・しゅり）２００２年１２月１１日、埼玉県川越市出身。３歳でゴルフを始め、原英莉花の勧めもあり、中学３年時に尾崎将司に弟子入りした。埼玉平成高に進学し、１８年に関東ジュニア選手権、１９年に関東女子選手権を制覇。２１年６月のプロテストでトップ合格した。昨季ツアーのポイントランキングは８位。今年４月のＫＫＴ杯バンテリン・レディースでツアー初優勝を果たした。１５５センチ。