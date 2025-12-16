有名人夫婦が結婚３０周年を迎え、記念のパーティーに豪華ゲストが集まった。

主役は実業家・君島誉幸さんと元女優で美容家の君島十和子さんの夫婦。タレントの神田うのは「君島明さん十和子さん ご結婚３０周年誠におめでとうございます」とつづり、俳優の別所哲也、写真家の下村一喜氏さんらが駆けつけた宴席の様子を１７日までにインスタグラムに投稿。うのは「いつも美しい十和子さんですがこの日は更にお美しく輝いておられました お２人のお嬢様達も美人さんでまるで３姉妹のようでした」とうっとりした。

「これから海外進出もされるとの事 以前ご夫妻にはお話し致しましたが、この夏パリとプラハのＳＥＰＨＯＲＡに行ったら韓国製品コスメのお取り扱いの多さにビックリすると同時に（昔はアジア製品では日本製のみでしたからね）日本製品のあまりにもの少なさに悲しい思いをしました…」とし、「高市総理もおっしゃるＭａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎを世界に向けて 安心安全で信頼出来る日本のコスメであるＴＷＫが今後ヨーロッパやアメリカで購入出来る事を心より楽しみにしています そして君島ご夫妻の益々のご活躍を期待しております どうぞ引き続き末長くお幸せに ご結婚３０周年おめでとうございます」とエールを送った。