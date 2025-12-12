藤川監督が来季からキャプテン制を復活させる方針を明かした。同時に坂本を指名し、“再登板”させることを明言した。

「来年はキャプテン制を復活させます。坂本がゲームキャプテンで。（有事で）坂本が1軍にいなくなれば中野をゲームキャプテンとして常に進めます」

球団のキャプテン制は12年からスタートし、鳥谷とともに初代を務めたのが現役時代の藤川監督だった。22年の坂本を含めてこれまで8人が務め、岡田前監督が就任した23年から今季まではキャプテンを置いていなかった。

復活の理由を指揮官は「（新選手会長の）村上が週に一回の先発ですし、ゲーム中の会話がなかなかできる状態ではありませんから」とし、「坂本がベスト。（チームや試合を）俯瞰（ふかん）で見ることのできる選手」と説明。コンディション不良などの有事で坂本不在の際には、同じく全幅の信頼を置く前選手会長・中野を代理キャプテンとすることを決めた。

そして、藤川監督が強調したのはキャプテンではなく「ゲームキャプテン」と呼んだ部分。「（以前の）キャプテンとは違うよ、と伝えています。作戦が出ていなくても、ポジショニング一つで違う部分に目が届くか。それはこの2人（坂本、中野）がたけています。相手を倒しにいくためのキャプテン」とムードメーカー的な要素ではなく、背中や指示で引っ張る「闘将」的な役割に期待した。

既に指揮官は和田ヘッドコーチ、藤本総合コーチ同席の上で坂本と中野に通達。以前のようにユニホームに「C」マークが付くかに関しては、坂本に判断を委ねているという。

「責任が重いわけじゃない。チームとして強くあるためのキャプテンです。和みはいらないです」

2リーグ制以降、球団初の連覇へ藤川監督が“坂本主将”の背中を押した。（遠藤 礼）