【アニバーサリーの鼓動】正広は小学生の頃から、野球に対する考え方が卓越していた。「どうすればうまくなるか、小学生ながら取捨選択ができた子です」。当時の高川学園中学野球部監督・安藤拓氏（現高川学園高校野球部副部長）が明かした。

安藤氏には記憶に残っている出来事があった。それは、小学生の練習を視察した時のことだった。バックネット裏で熱視線を送っていると、一人の少年が帽子を取って駆け寄ってきた。「“さっきのプレー、ポジショニングは合っていましたか？”と聞いてきました。そんなことを聞きに来た小学生は初めてでした」。衝撃の行動力と考え方。正広に一目ぼれした瞬間だった。

「この子を高川学園中に欲しいと思った大きな要因でしたね」

安藤氏の熱心な誘いを受けて高川学園中に入学した。同校には山口県内の各地からレベルの高い選手が集結。そのためスカウトされた正広であっても入学直後は目立つ存在ではなかった。「これじゃダメだ」。その厳しい現実を打破するため努力を重ねた。父・和広さんの送迎で通学した中学3年間は誰よりも早く登校して自主練習に励んだ。

高川学園中の野球部には、登校前にミーティングを行う慣例がある。正広はミーティング開始前の午前7時30分ごろから約1時間、打撃練習で汗を流すことが日課だった。中学2、3年当時の監督だった松本祐一郎氏（現高川学園高監督）は今でもそのひたむきな姿が印象に残っていた。

「（入学当時は）今どき珍しい子だなと思った。早朝、マサ（立石）がバックネットに向かってティーを打っていた。それはもう高校までの6年間、高川学園の風景でしたね」

できるまでやる。それが正広だった。ある日、メディシンボールを使用したトレーニングを実施。最初はうまく投げられずに苦戦していた。「野球がうまくなりたい」。貪欲な正広だけは3時間以上もメディシンボールを投げ続け、指導者を驚かせた。

「高川は設備が整っていて、夜暗くなってからも、雨の日でも練習ができる。その環境を活用したかっただけです」

そう正広は当時を振り返った。地道な努力は少しずつ実を結び、中学1年秋から主軸として試合に出場。中学2年には4番を担うまでに成長した。ただ、中学時代は全国の舞台には立てなかった。夢を追い求めた正広は高川学園高校へと進み、甲子園を目指すことを決意した。 （松本 航亮）