¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤Ç½é¤á¤ÆµåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡££²£°Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ËÀ®Ä¹¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤¢¤ëµð¿Í¡¦²¬ËÜ¤ä¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ©Àï¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾ÍèÅª¤ÊÌ´¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÇ¯Îð¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡×¤ÈµåÃÄ¤ËÀµ¼°¤Ë°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤³¤È¡£º£µ¨¤Ï£¸·î¤Ëº¸¼ê¤ÎÉé½ý¤Ç¼ê½Ñ¤·Ä¹´üÎ¥Ã¦¡££¹£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£·£·¡¢£±£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£¹ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£³·î³«ºÅ¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È£²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡£½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÎÏ¡£Ìîµå³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£