¡¡ºå¿À¤¬Íèµ¨¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÊä¶¯Âè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈµåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Ã±Ç¯·ÀÌó¤Ç¿äÄêÇ¯Êð90Ëü¥É¥ë¡Ê1²¯3950Ëü±ß¡Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï24¤ò·èÄê¡£ÅÐÏ¿Ì¾¤â³ÍÆÀ¸ò¾Ä»þ¤Î¥Ç¥Ð¥Ë¡¼¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤ÎÍ··â¼ê¤À¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»¤Ï618»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç85ËÜÎÝÂÇ¡¢128ÆóÎÝÂÇ¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬Çä¤ê¤À¡£º£µ¨¤â3A¤Ç20ËÜÎÝÂÇ¡¢66ÂÇÅÀ¡£¼éÈ÷ÎÏ¤âÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¡ÖÎò»Ë¤¢¤ëµåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÉ¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡×
¡¡Í··â¤Ï¾®È¨¡¢ÌÚÏ²¡¢·§Ã«¡¢¹â»û¤È4¿Í¤Ç¼é¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌÂÇÎ¨¡¦220¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È¤ÇËÜÎÝÂÇ¤â7ËÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤Ã¿ÍËÜÎÝÂÇ¤â¤ï¤º¤«1ËÜ¡£¤³¤³¤Ë¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤ÎÂÇÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£º£µ¨¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï³ÚÅ·Æþ¤ê¤¹¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀ¤«¤é¤â2ËÜÎÝÂÇ¡£ÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤â½½Ê¬¤À¡£ÃÝÆâ¹§¹ÔµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤â¡Ö¹³Ñ¤ËÂÇ¤Æ¤ëÃæµ÷Î¥ÂÇ¼Ô¡£ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Ë³°Ìî¤â¼é¤ì¤ë¤·¡¢¸ª¤¬¶¯¤¯¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤â½À¤é¤«¤¤¡×¤È´üÂÔ¡£¹¶¼é¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈë¤á¤ë¿·½õ¤Ã¿Í¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ø¤È¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë
¡¡¢ãº£Ç¯8·î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¢ä
¡¡¡þ¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¡¡1997Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£ÆâÌî¼ê¡£2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È15½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ463ÈÖÌÜ¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È·ÀÌó¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»þÂå¤Î25Ç¯8·î31Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÄÌ»»14»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.139¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¡£3A¤Ç¤Ï103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.266¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢66ÂÇÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢88¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£