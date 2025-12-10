ゴルフが上手いイメージがある芸能人1位は？1000人に聞いた

国民的な人気を誇るゴルフは、多くの芸能人や著名人にも愛好者が多く、テレビ番組やSNSなどでその腕前を披露する機会が増えています。プロ顔負けのスコアを叩き出す実力派から、スタイリッシュなファッションでゴルフを楽しむ姿まで、メディアを通じて伝えられるイメージは多種多様です。

そんななか中古ゴルフウェア通販サイト『ストスト』（https://www.stst-used.jp/）と株式会社NEXERは全国の男女1000名を対象に「ゴルフが上手いイメージがある芸能人」についてのアンケートを実施。結果を発表しました。

ゴルフが上手いイメージがある芸能人に関する調査

第1位 石田純一 159票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・芸能界随一の腕前として知られているから。（30代・男性）

・ベストスコアが優秀なので。（40代・男性）

・ゴルフばかりしているイメージがあるから。（40代・男性）

・「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」で優勝経験があるから。（60代・男性）

・奥さんがプロゴルファーで、レッスンを受けているそうなので。（60代・男性）

第1位は「石田純一」さんでした。「叙々苑カップ優勝」や「ベストスコア優秀」といった具体的な実績に加え、「奥さんがプロゴルファー」という環境面が説得力を補強しています。とくに「ゴルフばかりしているイメージ」というコメントが多いことから、長年にわたる継続的な活動が「芸能界随一のゴルフ巧者」というブランドイメージを確立していることが分かります。

第2位 タモリ 90票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・運動神経が良さそうだから。（30代・男性）

・遊びに長けていると思った。（40代・男性）

・安定したプレーをしそう。（50代・女性）

・そのように聞いたことがあるから。キムタクもプロ級と聞いたことがあるが年の功でタモリさん。（50代・女性）

・昔お正月の番組でBIG3で回るゴルフをやっていて、その中でタモリさんが上手だったので。（50代・女性）

第2位は「タモリ」さんでした。「BIG3ゴルフ」の正月特番など、昔からゴルフ番組で親しまれてきた歴史が、幅広い世代に「上手い」というイメージを浸透させています。具体的なスコアを知らずとも、「遊びにたけている」「運動神経がありそう」といった本人の持つ器用なキャラクターが、ゴルフの技術にもつながっているようです。

第3位 明石家さんま 75票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・コミュニケーションを楽しみながらプレイできそうな気がするから。（30代・女性）

・毎年お正月にはハワイに行ってゴルフしてそうなイメージがあるから。（40代・女性）

・よくゴルフをしているテレビを見たことがあるから。（40代・女性）

・ゴルフの話をしているイメージが物凄く強いし、上手そうだと思うから。（50代・女性）

第3位の「明石家さんま」さんは、「ハワイでの恒例行事」と「天性の運動神経」というイメージから支持を集めています。「コミュニケーションを楽しみながらプレイしそう」「他人を笑わせながら高得点も出しそう」といったコメントから、楽しむ姿勢や天性のセンスが、技術を上回るイメージの強さを生んでいるようです。

第4位 武井壮 61票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・運動神経が万能でゴルフも上手いイメージがあるから。（30代・男性）

・昔アメリカにゴルフ留学していたと以前テレビで言っていたからです。（40代・男性）

・プロゴルファーを目指していたくらいだから、上手いと思う。（50代・男性）

第4位は「武井壮」さんでした。「元十種競技」「アメリカ留学」「プロゴルファーを目指していた」といった本人のバックグラウンドが、卓越した身体能力と探求心を連想させています。

第5位 長嶋一茂 55票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・小さい頃からやっていそうだから。（30代・女性）

・お坊ちゃんなので小さいころからゴルフに親しんでいそうだから。（50代・女性）

・野球の延長でよいスイングをしそう。（60代・男性）

第5位は「長嶋一茂」さんでした。

「元プロ野球選手」という肩書きと「育ちの良さ」が上手さのイメージにつながっています。恵まれた背景を持つスポーツ万能タレントとして認識されていることが分かります。

第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 木梨憲武（とんねるず） 54票

・テレビ番組で長年ゴルフ企画を行っていて、本格的にゴルフを楽しんでいる印象が強いから。（30代・男性）

・運動神経が良く、よくゴルフ対決をしているから。（40代・女性）

第7位 所ジョージ 49票

・手先が器用だからゴルフも上手だと思う。（40代・女性）

・ゴルフばかりしているイメージがあります。（40代・男性）

第8位 舘ひろし 43票

・元石原軍団でゴルフ三昧していそうなイメージ。そして、何をやっても上手そう。（40代・女性）

・ゴルフが上手いって本人が言ってたから。（50代・男性）

第9位 神田正輝 42票

・芝目を読むのが上手そう。（50代・男性）

・エレガントなイメージとスポーツ万能だから。（60代・男性）

第10位 ヒロミ 35票

・プライベートでスコアが出たと自慢していたから。（20代・男性）

・よく芸能人の人とゴルフをしているイメージ。（40代・女性）

「ゴルフが上手い芸能人」のイメージランキングでは、「石田純一」さんが実績と環境、プロの妻を持つことで圧倒的な1位でした。上位層の傾向として、長年メディアを支えてきた「タモリ」さんや「明石家さんま」さんのほか、プロ級の専門知識や経歴を持つ「武井壮」さん、元プロスポーツ選手の「長嶋一茂」さんが、ゴルフ上手のイメージを形成しています。

いかがでしたか？ 明日のラウンドや雑談の話題に、ぜひこのランキングを使ってみてください。