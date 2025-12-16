東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年12月16日（火）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：メディカル・データ・ビジョン〈3902〉……前日比+100円（+18.45%）／終値642円

【売買材料】

12月15日（月）取引時間終了後、日本生命保険が同社に対して、完全子会社化を目的としたTOBを実施すると発表。TOB価格は1株1,693円と、15日時点の同社終値542円の3.1倍の水準であり、これにサヤ寄せする形でストップ高まで買われた。

2位：Link-Uグループ〈4446〉……前日比+150円（+15.11%）／終値1,143円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。

3位：パーク24〈4666〉……前日比+218円（+11.45%）／終値2,121.5円

【売買材料】

同社が12月15日（月）取引時間終了後に公表した26年10月通期の連結業績予想について、営業利益を2ケタ％増としたことや、期末一括配当計画を前期比35円増の65円としたことなどが好感された模様。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：TOKYO BASE〈3415〉……前日比−40円（−8.68%）／終値421円

【売買材料】

12月15日（月）取引時間終了後、同社は26年1月期第3四半期連結決算を発表。経常利益は前年同期比44.5％増と、通期計画に対する進捗率の3年平均を上回る好調な業績が確認された。一方、市場コンセンサスはさらに高い水準をみていたことから、失望売りが優勢となった模様。

2位：ユニオンツール〈6278〉……前日比−720円（−7.86%）／終値8,440円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。

3位：武蔵精密工業〈7220〉……前日比−223円（−7.70%）／終値2,673円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。