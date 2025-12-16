¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡×85ºÐÊì¤Î°ä»º¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤Ë¡ÈÄÌÄ¢1ºý¤º¤Ä¡É¡£¼Â²È½»¤Þ¤¤¤Î¼¡½÷¤¬»ß¤á¤ëÃæ¡¢Ä¹ÃË¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¡Ò¶ØÃÇ¤Î¾ì½ê¡Ó
¹âÎð¤Î¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢°ä»ºÁêÂ³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²ÈÂ²´Ö¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼Â²È¤ËÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö¶âÁ¬¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡¢Â¾¤Î·»Äï»ÐËå¤«¤éµ¿Ç°¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¡ØÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¾õ¶·¡ÊÎáÏÂ5Ç¯Ê¬¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤Ë¤ÏÌó34Ëü¿Í¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤ÎÌäÂê¡×¤È¹Í¤¨¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢º£¤äÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸½¼ÂÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÌÄ¢¤Ï3ºý¡¢1¿Í1ºý¡×¡Ä°ãÏÂ´¶¤Î»Ï¤Þ¤ê
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Û¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡©¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦º´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£85ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Î°äÉÊÀ°Íý¤Î¤¿¤á¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¹¡£
Êì¤¬»Ä¤·¤¿°ä»º¤Ï¡¢3ºý¤ÎÍÂ¶âÄÌÄ¢¡£¤½¤ì¤¾¤ì·ò°ì¤µ¤ó¡¢Ëå¤Î²Â»Ò¤µ¤ó¡Ê49ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼Â²È¤ÇÊì¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¼¡½÷¤ÎÎ¤Èþ¤µ¤ó¡Ê55ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ë¡Ö1ºý¤º¤Ä¡×¤Ç¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤¿°ä»º¡×¡£¤·¤«¤·¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤¬°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿ÄÌÄ¢¤Î¶â³Û¤¬Ìó80Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Â¾¤Î2ºý¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì200Ëü±ß°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌÄ¢¤ÎÁí³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÑÜÄ¢ÌÌ¤ÊÊì¤¬¡È¤³¤ó¤Ê¤ËÊÐ¤Ã¤¿ÇÛÊ¬¡É¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·ò°ì¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¼¡½÷¡¦Î¤Èþ¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¡£Êì¤µ¤ó¤Î°Õ»Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢°äÉÊ¤ÎÀ°Íý¤òÁá¡¹¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¤¬¤ëÎ¤Èþ¤µ¤ó¡£Ç¼¸Í¤ä²¡¤·Æþ¤ì¤ò¿¨¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö³«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ð¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÀ©»ß¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤«±£¤·¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡×
¤½¤¦Ä¾´¶¤·¤¿·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Ëå¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç2³¬¤Î¡ÈµìÉã¤Î½ñºØ¡É¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÊì¤¬Éã¤È¤È¤â¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡È¸½¶â½ÐÇ¼Ä¢¡É¤ä¡È°õ´Õ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
Ô¼¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡½¡½·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÉõÅû¤¬¡¢3ÄÌ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ä¤É¤ì¤â¡¢»Ä¹â100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÄê´üÍÂ¶âÄÌÄ¢¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢Êì¤Î»à¸å¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤âÅÏ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È4ºýÌÜ°Ê¹ß¤ÎÄÌÄ¢¡É¡£¤·¤«¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼õ¼è¿ÍÌ¾µÁ¤Ï¼¡½÷¡¦Î¤Èþ¤µ¤ó¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëþ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Æ°Åª¤ËÈà½÷¤ËÁ÷¶â¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¤Èþ¤¬ÆÈÀê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÆ©ÌÀÀ¡×
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¿Æ¤Îºâ»º´ÉÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÄÌÄ¢¤äºâ»ºÌÜÏ¿¤Î³«¼¨¤¬ÉÔ½½Ê¬
¡üÀ¸Á°Â£Í¿¤äÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤É¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤»ñ»º¡×¤ÎÂ¸ºß
¡ü°ä¸À½ñ¤¬¤Ê¤¤ or ¸ýÌóÂ«¤À¤±¤À¤Ã¤¿
¡üÆ±µï¼Ô¤¬¡ÖÁ´ÉôÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ
2024Ç¯¤Î¡Ø»ÊË¡Åý·×¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤á¤°¤ëÄ´Ää·ï¿ô¤ÏÇ¯´ÖÌó1.7Ëü·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¶â³Û¤ÎÂ¿¾¯¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÊ¶Áè¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÄÉ²Ã¤ÎÄÌÄ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»ÊË¡½ñ»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤ç¤¦¤À¤¤Á´°÷¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¡¢ºÆÅÙ¸øÊ¿¤Ê·Á¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌÄ¢1ºý¤º¤Ä¤Ã¤Æ¡¢°ì¸«¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¡È°Õ¿ÞÅª¤ÊÇÛÊ¬¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í´í¤Ê¤¤¡£Êì¤¬²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î»à¸å¤Ë²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æüº¢¤«¤éºâ»º¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ä¡È¤â¤·¤â¤Î»þ¡É¤Î°Õ»×É½¼¨¡Ê°ä¸À½ñ¤ä¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¡Ë¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£