日米通算１６５勝を誇り、楽天に新加入した前米大リーグ、ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手（３７）が１６日、仙台市の楽天モバイルパークで入団会見を行った。米球界関係者によると、２年４億円規模の契約とみられる。背番号は１８に決まり「僕がつけるべきではないのかな」と葛藤したことを告白。巨人の田中将大投手（３７）と連絡を取り合ったことも明かしながら「生涯楽天」を誓うなど、並々ならぬ決意を表明した３５分間の会見だった。（金額は推定）

覚悟を胸に、１１年ぶりの日本球界復帰を決断した。前田は迷いのない言葉で決意を表明した。「楽天で現役を終わる覚悟で来ている。生半可な気持ちで球団を選んだわけではない。自分の最後のチームだと思って、このチームでやりたいと思って入団させていただいた」。最後の花は、杜（もり）の都で満開にする。

本気だからこそ、葛藤した事実からも目を背けなかった。背番号１８は田中将が１１年間背負った、球団にとって特別な番号でもある。「入団が決まってから一番悩んだ」といい、「僕がつけるべきではないのかなと考えたりした」と続けた。田中将に直接相談した上で快諾を得て、決断した。

「ファンの方の中には否定的な意見、思いを持っている方もいると思う。今すぐではなくても、１８番をつけて、僕自身が野球に取り組む姿勢やチームの勝利に全力で戦う姿勢をグラウンドで見てもらいながら、少しでも認めてもらえるように全力で頑張っていきたい」

１８番−。エースとして受け継ぐ系譜がある。１０年間のメジャー経験は苦しい時間もあり、カープのエースとして君臨した昔よりも「大人になった」と笑う。周囲に気を配り、自身のことに加えてチームのことをより考えられるように変化した。今度は培ってきた経験全てを後輩たちへ。「親身になって答えを出してあげたい」と惜しみなく還元していく気持ちも強い。

目標は「日本一。それしかない」と言葉に力を込める。「来年３８（歳）になりますけど、正直若い時より体は動く。衰えを感じている部分はない」。みなぎる自信には根拠がある。日本一への最強切り札として、結果で証明していく。