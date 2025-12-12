現役ドラフトで西武からオリックスに加入した平沼翔太外野手（28）が16日、大阪・舞洲の球団施設で入団会見に臨み「背番号7奪取」を宣言した。敦賀気比（福井）の3学年先輩・西川の番号を引き合いに「背番号7番を奪えるような活躍をしたい」と所信表明。報道陣の笑いも誘いつつ、新天地での意気込みと飛躍を誓った。

「（西川選手に移籍を）報告した際に“めっちゃおもろいやん”って言われました。何が面白いのかは、ちょっとよく分からないんですけど…」

12日には同校OBが集うイベントに参加してチームメートとなる山田、山崎と対面した。また、吉田正尚（レッドソックス）からも「頑張れよ」と直接エールを送られた。タレントで妻の森咲智美からも「（移籍が決まった）夜に、大阪LOVER（DREAMS COME TRUE）聴いてました。行く気満々でした」と、サポートを受けて迎える来季11年目。「まだ殻を破れていないので。全てにおいてキャリアハイしか考えていない」。期待の背番号61がリーグ優勝と日本一への貢献を期す。 （阪井 日向）

◇平沼 翔太（ひらぬま・しょうた）1997年（平9）8月16日生まれ、福井県出身の28歳。敦賀気比のエースとして15年センバツで優勝。同年ドラフト4位で日本ハム入り後は野手に専念し、19年は自己最多73試合に出場。21年8月にトレードで西武へ移籍し、25年から外野手登録。1軍通算379試合で打率・233、4本塁打、54打点。1メートル79、83キロ。右投げ左打ち。