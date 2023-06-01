¡Ö¤¯¤À¤é¤Í¤¨¥Èー¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Íー¤è¡×¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª36ºÐÇä¤ì¤Ã»Ò¥¥ì·Ý¿Í¤Ë¡Ä¡¡¼Â¤Ï¡È°ì¿Í¤Ç¤ÏÅÜ¤ì¤Ê¤¤¡É°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬È¯³Ð
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡×©ABC¥Æ¥ì¥Ó
12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡¢¤Ü¤ë½Î¡¦¤¢¤ó¤ê¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤¬ÍèÅ¹¡£·Ý¿Í³¦¶þ»Ø¤Î¥¥ì·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ä¡¢Áø¶ø¤·¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂÎ¸³¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î´ß¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤Î¤¢¤ëÁêÊý¡¦¹âÌî¤¬¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ÏÅÜ¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òË½Ïª¡£º£Æü¤Ï¿Å¤ò¤¯¤Ù¤Æ¤¢¤²¤Ë¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ï¡Ö¤¯¤À¤é¤Í¤¨¥Èー¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Íー¤è¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃÝ»³¤Ï¡Öº£¤Ï¥¥ì·Ý¼õÆñ¤Î»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©
ÂÞ¤È¤¸VTR¤Ï¡¢¡Ö´ØÀ¾¿Í127¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢¥¥ì·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¤³¤ìÂå¤ï¤ê¤ËÅÜ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ï～¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡£»Å»ö¡¢µëÎÁ¡¢¾å»Ê¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ´ØÀ¾¿Í¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤ÈÂè£±°Ì¤Ï¡Ä¡ª¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢´ß¤¬ÁêÊý¡¦¹âÌî¤Ï¸åÇÚ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¤â¤È¤â¤È¸åÇÚ·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤òÈÓ¤ËÍ¶¤¤¡¢¡Ö²¿²ó¤«²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´ー¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£¹âÌî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤³¤é¤¡¡×¤È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
°ìÊý¡¢20¿ôÇ¯¥¥ì·Ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÝ»³¤Ï¡¢·Ý¿ÍÀ¸³è¤ÇÍ£°ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ËËÜµ¤¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£¤¢¤ëÆü¡¢NHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥¥ì¤Æ¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼ý¤Þ¤ëÀßÈ÷¤ò³«È¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ë¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÝ»³¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¬¤é²ñµÄ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÝ»³¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î·õËë¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤ä¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬Æ°ÍÉ¤·¡Ä¡Ä¡£¥í¥±½ªÎ»¸å¡¢ÃÝ»³¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¥Þ¥¸¥®¥ì¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ó¤ê¤Ï¡¢¤Ü¤ë½Î¤Ç¶¿ÅÚÎÁÍý¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢ÁêÊý¤Î¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡É¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿Í¾ÃÌ¤ò¡£¹âÌî¤Ï¥Í¥Ñー¥ë¿Í¤À¤é¤±¤Îµï¼ò²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢»É¿È¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±Êý¤ò¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¡Ä¡Ä¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æ»³Æâ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬Í½Ìó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÏÃ¤·¡¢¡Ö²¶¤Ø¤Î¼Õºá¤Ï¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤¿¹âÌî¤Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÍ¾ÃÌ¤ò¡£ÊüÁ÷¸å¤ËÂçÎÌ¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÎDM¤¬¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ëDM¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤ó¤ê¤Ï»Å»ö¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÅÄÊÕ¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ç¤ä¤±¿©¤¤¤·¤¿»þ¤ÎÍ¾ÃÌ¤ò¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Î¤¢¤ëµ¤¤Å¤«¤¤¤Ç²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¡£
¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁMC¤Î¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µ¿åÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£