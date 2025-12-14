阪神・藤川球児監督（４５）が１６日、来季は４年ぶりにキャプテン制を復活させる方針を明かして、坂本誠志郎捕手（３２）を「ゲームキャプテン」に指名した。新選手会長の村上頌樹投手（２７）が先発ローテであることなどが考慮されてのキャプテン復活。坂本にとっては２０２２年に次ぐキャプテン就任となり、サブキャプテン的な働きを中野拓夢内野手（２９）に託す。

２シーズン目を迎える藤川阪神が、連覇へ向けて“最初の改革”に打って出る。４年ぶりとなるキャプテン誕生。指揮官は「来年はキャプテン制を復活させます。村上が選手会長ですから、（登板が）週に１回で遠征には帯同しませんから。坂本がゲームキャプテンで」と、扇の要に新たな大役を与えた。

過去にはチームの顔とも呼べる選手たちが担ってきた役割。藤川監督自身も現役時代の１２年に投手キャプテンを務めた。坂本は２１年オフに実施された選手間投票による「新キャプテン総選挙」で、２２年のキャプテンに選出。野球人生において履正社、明大、大学日本代表でもキャプテンを経験しており、リーダー経験は豊富だ。

藤川監督らしいリスクマネジメントも光る。「坂本がコンディション不良ないし、何かあれば中野がキャプテンとして動きます。チームをつかさどることができる、この２名ですね」と“補佐役”もきっちり任命。実績十分の前選手会長に、有事の際のカバーを任せる。

「村上が週に１回の先発ですし、ゲーム中のプランニングはなかなか会話ができる状態ではありませんから。坂本がベストであり、中野が選手会長で素晴らしい役割を果たしてきましたから。俯瞰（ふかん）で見ることができる選手です」。厚い信頼による人選で、グラウンドでのリーダーシップに期待を寄せた。

すでに２人には伝達済みで、和田ヘッドコーチと藤本総合コーチにも伝えたという。「ゲームキャプテン」と位置づける意味も、「作戦が出ていなくても、ポジショニング一つで、もう一つ違う部分に目が届くか。違うところに目があるかになりますから」と説明。村上には「選手会長として、１２球団の会合だったり、事務的なことをやってくれたらいいので」と“負担軽減”の意向を示した。

キャプテンの証となるユニホームの「Ｃマーク」も選考中。「相手からして、効く選手にしていますから。相手を倒しに行くためのキャプテンにしていますから。チームとして強くあるためのキャプテンです」。藤川監督が描き始めた２６年猛虎の輪郭。その中心にキャプテン坂本が頼もしく君臨する。