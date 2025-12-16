■カーリング混合ダブルス ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選 日本 7ー3 フィンランド（日本時間17日、カナダ）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

カーリング・混合ダブルスのミラノ・コルティナオリンピック™世界最終予選が日本時間15日に行われ、初出場を目指す日本代表（世界チームランク3位）がフィンランド（同37位）に7ー3で勝利し、通算3勝2敗とした。

アジア大会金メダリストの小穴桃里（30）・青木豪（26）ペアの日本代表は1点を先制された第2エンドで2点を奪い、すぐに逆転に成功。フィンランドに複数得点を許さず第3エンドを1点に抑えると、第4エンドで一挙3点を奪い5−2で前半を折り返した。

後半の第5エンドで、複数得点を狙うパワープレーを選択したフィンランドだったが1点のみ。リードを広げたい日本も第6エンドで、パワープレーを選択したが1点のみで6ー3で残り2エンドへ。第7エンドで1点をスチール（先攻チームが得点すること）し、日本は4点リードとなった。第8エンド途中でフィンランドが負けを認めるコンシードで、日本は3勝目を挙げ3位に浮上した。

同時間帯で行われた同組の韓国が5戦全勝でプレーオフ進出を決めている。

日本 0 2 0 3 0 1 1 × 計7

フィンランド 1 0 1 0 1 0 0 × 計3

16チームが2つの五輪出場枠を争う今大会。8チームがグループAとグループBに別れて総当たりの予選リーグを戦う。各グループ1位同士の決定戦で代表1枠が決まり、各グループ2位同士の決定戦勝者と1位同士の決定戦敗者が試合を行い、もう一つの代表枠が決まる。

五輪出場に出場できるのは10チームで、すでに開催国イタリアを含め8チームが出場権を得ており、今大会の世界最終予選で残りの2チームを争う。

日本は女子が8大会連続で五輪出場を決めている。



【日本の予選リーグ】

14日 ● 4ー7 韓国

15日 〇 8ー3 チェコ

● 6ー7 ラトビア

16日 〇 7−3 ドイツ

17日 〇 7−3 フィンランド

vs トルコ

18日 vs オーストリア※不戦勝

【グループA 順位表】※上位2チームが決定戦へ

1）5勝0敗 韓国

2）4勝1敗 チェコ

3）3勝2敗 日本、トルコ

5）2勝3敗 ドイツ 、ラトビア

7）1勝4敗 フィンランド

8）0勝5敗 オーストリア※棄権