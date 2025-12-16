TBS NEWS DIG Powered by JNN

■カーリング混合ダブルス　ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選　日本 7ー3 フィンランド（日本時間17日、カナダ）

カーリング・混合ダブルスのミラノ・コルティナオリンピック™世界最終予選が日本時間15日に行われ、初出場を目指す日本代表（世界チームランク3位）がフィンランド（同37位）に7ー3で勝利し、通算3勝2敗とした。

アジア大会金メダリストの小穴桃里（30）・青木豪（26）ペアの日本代表は1点を先制された第2エンドで2点を奪い、すぐに逆転に成功。フィンランドに複数得点を許さず第3エンドを1点に抑えると、第4エンドで一挙3点を奪い5−2で前半を折り返した。

後半の第5エンドで、複数得点を狙うパワープレーを選択したフィンランドだったが1点のみ。リードを広げたい日本も第6エンドで、パワープレーを選択したが1点のみで6ー3で残り2エンドへ。第7エンドで1点をスチール（先攻チームが得点すること）し、日本は4点リードとなった。第8エンド途中でフィンランドが負けを認めるコンシードで、日本は3勝目を挙げ3位に浮上した。
同時間帯で行われた同組の韓国が5戦全勝でプレーオフ進出を決めている。

日本　　　　　0 2 0 3　0 1 1 ×　計7
フィンランド　1 0 1 0　1 0 0 ×　計3

16チームが2つの五輪出場枠を争う今大会。8チームがグループAとグループBに別れて総当たりの予選リーグを戦う。各グループ1位同士の決定戦で代表1枠が決まり、各グループ2位同士の決定戦勝者と1位同士の決定戦敗者が試合を行い、もう一つの代表枠が決まる。

五輪出場に出場できるのは10チームで、すでに開催国イタリアを含め8チームが出場権を得ており、今大会の世界最終予選で残りの2チームを争う。
日本は女子が8大会連続で五輪出場を決めている。


【日本の予選リーグ】
14日　●　4ー7　韓国
15日　〇　8ー3　チェコ
　　　●　6ー7　ラトビア
16日　〇　7−3　ドイツ
17日　〇　7−3　フィンランド
　　　vs　トルコ
18日　vs　オーストリア※不戦勝

【グループA　順位表】※上位2チームが決定戦へ
1）5勝0敗　韓国    　　　       
2）4勝1敗　チェコ    　　　
3）3勝2敗　日本、トルコ   
5）2勝3敗　ドイツ  、ラトビア 
7）1勝4敗　フィンランド
8）0勝5敗　オーストリア※棄権