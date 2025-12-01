¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Û¼ì·®¾Þ¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦¼Ô¡¢£Ç£±ÇÆ¼Ô¤ÎÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡¡£Ä£Ä£Ô¤Ç¤Îà¥¨¥â¤¤á»î¹ç¤âÉ¾²Á
¡ÖÂè£µ£²²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬£±£¶Æü¤ËÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ì·®¾Þ¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¡¢Ãª¶¶¤È¤È¤â¤Ë¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ê¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¤Ë£±£°É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£³ÃÄÂÎ½êÂ°¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤â¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢£Ä£Ä£Ô¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç³èÌö¡£ÆÃ¤Ë¿·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÂëÌÚ¿®¸ç¤òÇË¤ê¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤Æ£¶·î¤Þ¤ÇÊÝ»ý¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤µ¤é¤Ë£±£°·î£±£³Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤òÇË¤ê£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¿·ÆüËÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ç¤â¡Ö£Á£Å£×¤Ç¤Î¤¢¤ÎË»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ä£Ä£Ô¤ËÍè¤ì¤Ð¥¢¥ó¥È¡¼¥Ë¥ªËÜÂ¿¤È¤«¤Í¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤È¥¨¥â¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤êà£Ä£Ä£Ô¤ÎÃÝ²¼á¤Î»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÊ£¿ôÃÄÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤·¤¿ÃÝ²¼¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ì·®¾Þ¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤ÈÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£²£µÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸½ºß£Á£Å£×¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥°Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ä¥Þ¾ì¤Ç¤¹¡£Ç¯Æâ»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¼ì·®¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Æ®¤¤¡Ê¤¿¤¿¤«¤¤¡Ë¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡££²£°£²£¶Ç¯¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£