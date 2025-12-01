¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡ÛºÇÍ¥½¨¥¿¥Ã¥°¤Ï¡ÖK.O.B¡×¼ÂÆ¯£´¤«·î¤Ç¿·ÆüËÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Îà´éá¤Ë
¡ÖÂè£µ£²²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬£±£¶Æü¤ËÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¾Þ¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡á£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¡Ê¶¶ËÜÀé¹É¡õÍ¥±§¡á¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ê¾åÊ¡¤æ¤¡õ¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡áÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥é¥ß¥Æ¥£¡Ê°½ÉôÏ¡¡õ¥¿¥í¡¼¥¹¡áÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤Î£³¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤Ï¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë£±£±É¼¤ò³ÍÆÀ¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï°¤½¤¦¤À¤¬°ìÈÌ¤Ë»É¤µ¤ë´Ø·¸À¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¸·î¤Ë³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤«¤é³®Àûµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢£¹·î¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£¼ÂÆ¯¤ï¤º¤«£´¤«·îÂ¤é¤º¤Ç¿·ÆüËÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Îà´éá¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£
¡¡£É£ã£å¤Ï¡Ö¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤¥ä¥Ä¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£²¶¤Ï¥Ù¥ë¥È¤â¤³¤Î¾Þ¤â¡¢¶¯¤¤¥ä¥Ä¤È¥±¥ó¥«¤·¤ÆÂç¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤È¤ì¤Ð¶¯¤¤¥ä¥Ä¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¾Þ¤ò¼è¤ì¤ÐÂ¾ÃÄÂÎ¤Î¥ä¥Ä¤é¤«¤é¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£ÃÄÂÎ¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¶¯¤¤¥ä¥Ä¤ÏÍí¤ó¤ÇÍè¤¤¡£´¶¤¸¤í¡ª¡¡£Ì£Å£Ô¡¤£Ó¡¡£Ç£Å£Ô¡¡£È£É£Ç£È¡ª¡ª¡¡£Â£É£Ç¡¡£Õ£Ð¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤â¡Ö£´¤«·î¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥Ã¥°¤Ç¤¿¤Ã¤¿£±£³»î¹ç¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç²¶¤¿¤Á¤¬ºÇ¹â¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤À¤È¼¨¤·¤¿¡£¥«¥Í¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢·ë²Ì¤¬»ß¤Þ¤é¤ºÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ä©Àï¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤«¤é²¶¤¿¤Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²¶¤¿¤Á¤¬£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¤Î²ÁÃÍ¤òºÆ¤Ó¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¡£²¶¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤Ë¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£