¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡ÛàÆóÅáÎ®áÉðÃÎ³¤ÀÄ¤Ï¿·¿Í¾Þ¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡×£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ï¥°¤Ç½ËÊ¡
¡ÖÂè£µ£²²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬£±£¶Æü¤ËÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¿Í¾Þ¤Ï¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê£Ä£Ä£Ô¡¿£Ì£Ä£È¡á£²£·¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¿·¶¶ÆóÏº¡¢¥Î¥¢¤Î¾®ÅÄÅèÂç¼ù¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î±Ê°æÂçµ®¤È¤È¤â¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë£±£°É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Î¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÉðÃÎ¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£²·î¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯¤Ï¾åÌîÍ¦´õ¡¢£Ô£ï¡½£ù¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢£Ë£Ï¡½£Ä£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÂ×´§¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÉðÃÎ¤Ï¡ÖÈô¤ÓÄ·¤Í¤Þ¤·¤¿¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¡Ø¥Þ¥¸¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¼õ¾Þ¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Öº£Æü¤â»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼èºàÃæ¤Ë¤â»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ò£É£Ë£Õ¤«¤é¥Ï¥°¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£µ¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ä¶¯¤ß¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÉðÃÎ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎàÆóÅáÎ®á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¡Ø¤É¤Ã¤Á¤Ë¤â¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ËÍ¤¬Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£