¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡ÛOZAWA 1¡¦1À¶µÜ³¤ÅÍÀï¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¼õ¾Þ¤â¡Ä°ÂÖÏ¢È¯¡Ö¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÇÔËÌ¤À¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡º£Ç¯¤Ç£µ£²²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬£±£¶Æü¤ËÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¾Þ¡Ê¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡Ë¤Ï¡¢£±·î£±Æü¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ëvs £Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°ì¶ÚÆì¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤È¿±þ¤À¡£¼«¤é¤Î¼õ¾Þ¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÇÔËÌ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤È°ÂÖ¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£°ìÊý¤ÎÀ¶µÜ¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤âÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ÎÁª¹Í¤Ïº£Ç¯¤âÂçº®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ£·»î¹ç¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±·î£µÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Î¡Ö¥±¥Ë¡¼¡¦¥ª¥á¥¬ vs ¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡×¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¡¢£±£°É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¶µÜ vs £Ï£Ú£Á£×£Á¤Î£Ç£È£Ã²¦ºÂÀï¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±·î¤«¤é²¤½£¤Ø¤Î³¤³°±óÀ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÏÆ±£±£°·î¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢°ìÅÙ¤ÏÀ¶µÜÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¤Ù¥ê¥ª¥ó¡×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Ëº¸ÂÎ©Êý¹ü¹üÀÞ¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¡¢·ç¾ìÃæ¤ÎÆ±£±£±·î¤ËÀ¶µÜ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤³¤«¤éÀ¶µÜ¤ÎÎ¢¤Î°ìÌÌ¤òË½Ïª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼êË¡¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿»î¹çÅöÆü¤Ï¡¢¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤È²ÚÎï¤ÊÈô¤Óµ»¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤ËÆ³¤¡¢¥Ù¥ë¥È¤âÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢¥Î¥¢¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁý²Ã¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤Ï¡Ö£Ï£Ú£Á£×£Á¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤ËÁª¹Í°Ñ°÷¤«¤é¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤òµ¡¤Ë¥Î¥¢¤¬¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±É¤¨¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ½é¼õ¾Þ¤À¤¬¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡Öº£²ó¤Ï¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÇÔËÌ¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¡Ö£±·î£±Æü¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÃ¯¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤ò¤Í¡¢¤³¤Î£±Ç¯´Ö°ú¤¤º¤êÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤À¤±¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÏÏÃÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡×¤È°ÂÖ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆÉáÄÌ¡¢Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Î»î¹ç¤¬¼è¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡²¶¤â£¹·î¤Þ¤Ç»î¹ç¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¤µ¤¢¡Ä¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î°õ¾Ý¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¾å²ó¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Í£Ö£Ð¤ò¾åÃ«º»Ìï¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Ë¤Ë¾ù¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö£Í£Ö£Ð¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¼¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡Ä¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤°¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶»Ãæ¤â¡¢¶áÆüÃæ¤ËÌä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÀ¶µÜ¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£¥Î¥¢¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò¡¢¤³¤ÎÆ±À¤Âå¤ÎÀï¤¤¤Ç¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¼«¿È¤¬ÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¤À¤±¤Ë¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÉé¤±¤¿»î¹ç¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ïà¤³¤³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Àá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¥Î¥¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï£É£î£á£í£õ£ò£á¡Ê°ðÂ¼°¦µ±¡Ë¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥Î¥¢¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£