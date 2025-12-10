介護現場で働く外国人が増えている。

受け入れは２００８年に本格的に始まり、今や９万人を超える。ただ、海外との獲得競争は激しく、介護事業者は人材の確保とつなぎとめに知恵を絞る。

リーダーや管理職担う人材も

「おいしいですか」。１１月上旬、横浜市の特別養護老人ホーム「第２新横浜パークサイドホーム」。インドネシア出身のジュルフィカル・アディ・ウィラワンさん（３８）が、入居者の口元にお茶を運び、話しかけた。

母国で看護学校を卒業後、１１年に来日。介護職員として働きながら日本語や介護技術を学び、１５年に国家資格の介護福祉士に合格した。現在、同じフロアの職員をまとめるリーダーとしてケアの方針を決め、後輩を指導する。入居者の信頼も厚い。「転倒などのトラブルの解決法を話し合ったり、調べたりして勉強になります」と言う。

同ホームは０９年から、将来的な人手不足を見越して採用を始め、今では職員の７割が外国人だ。牧野裕子施設長は「優秀で意欲的だ。彼らの力を借りないと仕事が回らない」と語る。

介護現場で働く外国人は全国で９万１６００人。東京都内の施設を対象にした２４年の調査では、７割が外国人を採用し、職員の３０％以上を占める施設も６．８％ある。全国的には、施設長や副施設長などの管理職を任される人材も現れている。

外国人が介護現場で働く方法は４種類あり、０８年の経済連携協定（ＥＰＡ）が始まりだ。インドネシア、フィリピン、ベトナムとの間で結び、現地の看護学校の卒業生らを介護福祉士の候補者として受け入れてきた。一定以上の知識を持つ人材が見込めるが、年間で各国３００人の上限がある。

人手不足を補うため、１９年に新たな在留資格「特定技能」が設けられ、受け入れは一気に広がった。日本語と介護技術の試験は国内のほか、ミャンマーやタイなど１３か国で行われている。

外国人材は、在留期間内に介護福祉士に合格すれば、永続的に日本で働ける。家族の帯同も認められ、長く日本で働くことが期待できる。国は、受験のハードルを下げようと問題文のふりがなや時間の延長を認めるなど試験制度も見直した。資格を取って働く外国人は約１万４０００人と、着実に増えてきた。

国の推計では、高齢者数がほぼピークとなる４０年度には２７２万人の介護職が必要で、今のままでは５７万人足りない。外国人材への期待は大きい。

働き手が欲しいのは海外諸国も同じだ。介護分野などの人材の獲得競争は、激しさを増している。国の２４年度の委託調査では、特定技能人材の送り出しに積極的な１１か国のうち、働く先に日本を選ぶ人の割合はベトナムが５０％だが、多くの国で１割に満たなかった。インドネシアでは、香港と台湾を選んだ人が各３割程度と、日本（２．９％）を大きく上回る。

安定した人材確保のため、介護事業者みずからが海外の学校や自治体と連携し、人材を育成する動きが進む。

日の出医療福祉グループ（兵庫県）は２２年、インドネシア政府と協定を結んだ。現地の職業訓練校に、介護技術を教える専門職を派遣。すでに卒業生１００人をグループの施設に受け入れた。

ＳＯＭＰＯケア（東京都）は昨年、介護を学ぶ施設をインドに開設。長年、東南アジア諸国から採用してきたが、若い人口のより多いインドに着目した。

来日した外国人材に満足度の調査をしている東海大の万城目正雄教授は「日本のしっかりした技術指導や語学教育、きめこまかな生活指導が評価されている。選ばれるには、魅力をさらに高め、アピールする必要がある」と指摘する。