企業は、最大の懸念材料であったトランプ関税の打撃を乗り越えつつあるようだ。

経営環境の改善を踏まえ、高い賃上げを進めてもらいたい。

日本銀行が１２月の企業短期経済観測調査（短観）を発表した。企業の景況感を示す業況判断指数は、代表的な大企業・製造業で、前期より１ポイント上昇してプラス１５だった。改善は３四半期連続で、４年ぶりの高い水準となった。

２０２５年７〜９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は、６四半期ぶりのマイナスだった。しかし、今回の短観により、景気の減速が一時的で堅調さは続いている、と確認できたことになるだろう。

輸出比率が高い製造業は、トランプ関税の悪影響をしのぎつつあると見える。指数の改善は１６業種のうち９業種に及んでいる。

生成ＡＩ（人工知能）向けの旺盛な半導体需要により、素材を提供する「化学」が７ポイント改善してプラス２２となった。「電気機械」も１ポイント上昇し、プラス１７だった。

基幹産業である「自動車」も１ポイントの悪化にとどまり、プラス９となった。関税の取引価格への転嫁などで、想定より業績への打撃は小さくなる見通しだという。

高関税がもたらす不確実性が一定程度払拭（ふっしょく）されつつあり、賃上げの環境は整ってきたと言える。

来年の春闘に向け、大企業は率先して、賃上げに取り組んでいかねばなるまい。雇用の７割を占める中小企業が賃上げの原資を確保することも課題だ。大企業は、人件費の上昇分などを取引価格に転嫁できるよう努めるべきだ。

短観では企業の人手不足感を示す指数がマイナス３８となり、１９９１年８月調査以来の大きさだった。人材を確保するためにも賃上げを進めることが欠かせない。

政府と日銀が、賃上げの流れを踏まえ、適切な政策を講じていくことも大切になる。

日銀は今週、０・７５％程度への利上げを検討するという。賃金や物価が上昇し、成長する経済に移行すれば金利も上がるのが自然だ。政府も企業の投資を後押しする戦略を加速してほしい。

短観では、観光や飲食など内需が中心の大企業・非製造業はプラス３４と高い水準を維持した。

台湾有事を巡る高市首相の国会答弁を巡り、日中関係は悪化している。だが、「宿泊・飲食サービス」の大企業は目立った悪化を見せず、中小企業では改善した。

観光産業は、リスク管理の観点から、中国に依存しすぎない工夫を重ねていく必要があろう。