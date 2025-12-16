都会には医療機関や医師が集中する一方で、医師不足に悩んでいる地方が少なくない。

また、人口が減少して入院ベッドが余っている病院もある。このほか、通院できない高齢者が増え、在宅医療の需要は高まっている。

高齢化に伴って医療現場の課題は複雑化する一方だ。今回の医療法改正が様々な問題の改善につながるか、実効性を見極めたい。

医師の偏在の是正策などを盛り込んだ改正医療法が成立した。来春から順次施行する。

偏在の是正策の柱は、診療所が集中して働く医師が過剰になっている地域では、新規開業に制約を設けることだ。

具体的には、開業を希望する医師に対し、都道府県が、地域で不足している在宅医療や救急などの役割を果たすよう要請できることにした。これにより、開業のハードルを高めた形だ。

医師が自治体の求めに応じない場合、医療機関名を公表するほか、保険医療機関の指定期間を短縮することを可能にした。

全国の医師数は３４万人を超え、１０年ほど前より４万人増えている。だが、医師の全体数が増えても一向に偏在は解消していない。開業規制に踏み込んだのはそうした現状を踏まえたのだろう。

これに加え、医師不足の地域に派遣される医師には公的医療保険の保険料から手当を支給する。

こうした手法によって医師の偏在がどの程度改善されるか。経過を注視し、効果が不十分なら規制の強化も検討すべきだ。

医師の偏在は地域的な問題にとどまらない。外科や産科など時間外勤務が多い科は担い手不足に陥りやすい。最近は、初期研修を終えてすぐに、高給が得られる美容医療に流れる医師もいる。

診療科による医師の偏在については、今回の法改正で部分的に対策を講じたが十分とは言えない。今後の重要な検討課題だろう。

法改正ではまた、都道府県が定める「地域医療構想」の見直しを促す対策も盛り込まれた。医療を効率化するため、どの医療機関がどのような機能を持つのか、自治体に報告させる制度を設けた。

医療機関によって急性期や慢性期、在宅医療などの役割分担を進める狙いがある。

人口が減少した地域で、住民が必要な医療を受けられなくなるようでは困る。地域医療を維持するには、都道府県がその牽引（けんいん）役となって、医療提供体制の再編を加速せねばならない。