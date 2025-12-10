阪神は１６日、キャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝と来季の契約を締結したと発表。背番号は「２４」で、年俸は９０万ドル（約１億３９５０万円）。新助っ人は球団を通じ「安定したプレーで信頼を得て、勝利を積み重ね、最終的な目標であるチームの優勝に向けて貢献します」とコメントした。（金額は推定）

今季は自身メジャー初昇格を果たすも、結果を残すことはできず。マイナーでは打率・２６６、２０本塁打、６６打点。通算８５本塁打とパンチ力も兼ね備えている。

守備では高いユーティリティー性が特徴だ。本職は遊撃だが、強肩を武器に内野の全ポジション、さらには左翼での出場経験もあり、幅広い起用の可能性がある。竹内球団副本部長も「肩が強くハンドリングも柔らかい。守備でもチームに貢献してくれる」と期待した。

ウイークポイントを考慮した補強となった。今季の遊撃は小幡を中心に、木浪、熊谷と併用が続いた。固定できなかったポジションに加わる新たな戦力は、チーム内の競争を活性化させる存在となりそうだ。

◆キャム・ディベイニー（Ｃａｍ・Ｄｅｖａｎｎｅｙ）１９９７年４月１３日生まれ、２８歳。米国ニューハンプシャー州出身。１８５センチ、８８キロ。右投げ右打ち。内野手。セントラルカトリック高、イーロン大を経て１９年度ドラフト１５巡目でブルワーズから指名を受ける。２３年オフにロイヤルズ、２５年途中にパイレーツへ移籍。マイナー通算８５本塁打。メジャーでは今年８月にデビューを果たした。