¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡º´Æ£µ±ÌÀà³¤³°¹ÔÆ°á¤ËÍý²ò¼¨¤¹ÍýÍ³¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡²Ð¤Î¶Ì»Ø´ø´±¤¬¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ÎàÆâ¸þ¤¥ë¡¼¥Æ¥£¥óá¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ºå¿À¤òÎ¨¤¤¤ëÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡µÇ°¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼½ÐÈ¯¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²ÈÂ²¤éÌó£²£´£°¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤éÊÆ¹ñ¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÆî¹ñ¤Ç¤Î£ÖÎ¹¹Ô¤òÁ°¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¿¤ÓÇº¤àÁª¼ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëà¤¢¤ë·¹¸þá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£º£µ¨£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£²ÂÇÅÀ¤ÇÂÇ·â£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ»´üÎ±³Ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤è¤Í¡£´Ä¶¤ò¾¯¤·¡¢Éô²°¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤·¤Ë¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢³¤³°¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î°ÕÌ£¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£Í£Ì£ÂÄ©ÀïÁ°¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤òÀÑ¤à¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎàÉð¼Ô½¤¹Ôá¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤³¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡µ»½Ñ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤Í¡£°ã¤¦Ê¸²½¤Ç¸òÎ®¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿Í³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡×¡ÊÆ£Àî´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÏÃÂê¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ø¤ÈµÚ¤ó¤À¡£¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥Ð¥³¤âµÛ¤ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦Áª¼ê¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¥¿¥Ð¥³Éô²°¤È¤½¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤«¤é¿¤Ó¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£ÓÏ¹¥¤ÎÀ§Èó¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤ëàÊÄºÉÅª¤ÊÀ¸³èá¤Ø¤Î·Ù¾â¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤»þ¤«¤é°ì´Ó¤¹¤ë²Ð¤Î¶ÌÅ¯³Ø¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂ®£Ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿º£¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¡¢Íèµ¨¤Ï£²¥ê¡¼¥°À©¸å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡½¡½¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¸×¥Ê¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£