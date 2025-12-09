政府は、電気自動車（ＥＶ）や燃料電池車（ＦＣＶ）などエコカーを購入した人への補助金を２０２６年１月から見直す方針を固めた。

補助金の上限はＥＶが４０万円増の１３０万円、ＦＣＶが１０５万円減の１５０万円とし、平均車両価格の２割相当に統一する。日米関税交渉での合意に基づき、エコカー間の公平性を確保する。

改定するのは、国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（ＣＥＶ補助金）」。新たな補助金は２６年１月１日以降の登録車が対象となる。大幅に減額されるＦＣＶについては、２６年４月１日以降に適用する。

新たな制度では、ＥＶの補助金の上限額は９０万円から１３０万円に、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）は６０万円から８５万円にそれぞれ増額する。ＦＣＶは２５５万円から１５０万円に減額する。軽自動車のＥＶは５８万円で据え置く。

２６年１〜３月は、基準額が上位の車種の補助を引き上げる。例えば、現時点で補助額が上限の９０万円となっているトヨタ自動車のＥＶ「ｂＺ４Ｘ」や、同社の高級ブランド「レクサス」のＥＶは１３０万円まで増額される。２６年４月以降の評価基準は改めて検討する。

米通商代表部（ＵＳＴＲ）は今年３月、日本のエコカー補助制度が非関税障壁になっていると批判した報告書を公表。日本メーカーが得意とするＦＣＶの補助金が高い一方、米テスラなどが強いＥＶの補助金が低いことを問題視した。