タモリ（80）がMCを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」の最新作「大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 3人の侍戦士 ドジャースWS連覇までの隠された物語」が12月29日午後7時から放送される。

今回は今年、劇的な世界一連覇を成し遂げた大谷、山本、佐々木のドジャースの侍戦士トリオを3時間にわたり総力特集する。激動のシーズンからワールドシリーズまで、勝敗をわけた一投一打の舞台裏で何が起こっていたのか？ ロバーツ監督・ドジャース戦士・そして敵将などの証言、球界のレジェンドらの分析を交えて徹底検証、世界一連覇の舞台裏に迫る。

スタジオにはドジャースファンの木村佳乃の他、侍ジャパン前監督の栗山英樹氏、MLBで活躍した田口壮氏、斎藤隆氏を迎え25年シーズンの各試合を丁寧に振り返っていく。

また、大谷ら3人それぞれの幼少期から現在までのヒストリーを蔵出し映像で紹介。大谷が高校3年のときに描いた人生設計シートの答え合わせ、山本がドジャース入団後も続ける独特のトレーニング、佐々木が少年時代から憧れ続ける存在などが明かされていく。他にもドジャース連覇を支えた日本人スタッフの存在も探っていく。

番組では、2026年の展望も特集。大谷と山本がすでに出場を明言している来年3月に開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の他メンバーの動向や、MLBに挑戦する侍戦士、来シーズンのみどころも網羅していく。