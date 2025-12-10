大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消火活動中の消防隊員２人が死亡した火災で、市消防局の調査委員会がまとめた中間報告案が判明した。

酸欠状態の室内に一気に空気が流れ込み、爆発的な燃焼が起きる「バックドラフト現象」が５階で発生し、６階にいた隊員２人が脱出困難になったと結論付けた。同局は有識者の意見を踏まえて中間報告案を確定させ、近く公表する。

火災は８月１８日午前９時４５分頃に発生。ビル２棟計約１００平方メートルが燃え、浪速消防署消防監の森貴志さん（５５）と、同署消防司令補の長友光成さん（２２）（ともに殉職後に特別昇任）が亡くなった。

複数の市関係者によると、中間報告案では、２棟のうち西側の６階建てビルの地上付近から出火。近くに設置されたエアコンの室外機が燃えて火の勢いが増し、ビル外壁の大型の屋外広告物（高さ８・６メートル、幅４・２メートル）を伝って、東側に隣接する７階建てビル５階の窓から室内に延焼した。

東側ビル５階の窓に取り付けられたエアコンが燃えて室内に落下。机や書類などの可燃物で火勢は増したが、室内は高い気密性があったため、酸素が急速に消費されて一時的に燃焼は収束した。しかし、森さんらとは別の隊員が５階を検索しようとして、扉を開けた時に外部から空気が流入。午前１０時１３分頃、バックドラフト現象が発生し、強烈な火炎と黒煙が噴出した。

当時、森さんと長友さんら３人が、東側ビルの６階ベランダに設置されていたエアコンの室外機周辺で消火活動をしていた。バックドラフト現象が起きた５階から室内階段を伝って上がってきた炎により、６階は突然、濃い煙と熱気に包まれた。１人は自力で脱出できたものの、森さんと長友さんが取り残され、動けなくなった。延焼経路は、通常の火災現場では想定しがたいものだったとされた。

同様の条件でバックドラフト現象が起きることは、総務省消防庁の消防大学校消防研究センターによるシミュレーションでも確認できたという。

中間報告案では２人の死亡について、〈１〉屋外広告物などを介して急速に延焼が拡大し、バックドラフト現象によって危機的状況に陥った〈２〉階段から火や煙が流入したことで退路が断たれた〈３〉情報共有などに課題があったことに加え、濃い煙や熱気で救出に時間を要した――という複合的な要素が重なったと総括した。市消防局は今後、具体的な再発防止策を検討する。

◆バックドラフト現象＝気密性が高い室内で火災が起きた際に発生することがある爆発的な燃焼。酸素不足で火の勢いがいったん弱まった後、扉が開くなどして新鮮な空気が急激に流れ込むことで起きる。扉が押し戻される（バック）、強い気流（ドラフト）が吹き出すことに由来する。