¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡ÛSareee¤¬´ºÆ®¾Þ¡ª ½÷»Ò½é¤Î»°¾Þ¤Ë¶Ã¤¡õ¾Ð´é¡ÖÁ´¤Æ¤¬¤³¤Î¾Þ¤ÇÊó¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤Ç£µ£²²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬£±£¶Æü¤ËÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´ºÆ®¾Þ¤ÏàÂÀÍÛ¿Àá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ½é¤Î»°¾Þ¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·»Ï¤á¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢£¶·î£²£±Æü¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¼ëÎ¤¤òÇË¤ê¡¢Æ±²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¡££±£°·î£±£³Æü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Î¾¹ñÂç²ñ¤Ç½ÉÅ¨¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òµö¤¹¤Þ¤Ç¡¢£³ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¼«¼ç¶½¹Ô¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¡½£É£Ó£Í¡×¤ò¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç£´ÅÙ³«ºÅ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï»Õ¾¢¤Î°ËÆ£·°¡¢ÅÏÊÕÃÒ»Ò¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºÌ±©¾¢¤ÈÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦²¼ÅÄ¤òÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¼èºàÂÐ±þ¡£¡Ö½é¤á¤Æ½÷»Ò¤Ç´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºòÇ¯¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤â£Ó£á£ò£å£å£å¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Á´¤Æ¤¬¤³¤Î¾Þ¤ÇÊó¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÂç¤¤Ê´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ëÎ¤¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÍî¤È¤·¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤«¤é¡¢ºÆ¤ÓÉ¬¤º¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£¥Ù¥ë¥È¤Ï¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¾ï¤Ë´¬¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÑÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£³·î£²£²Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï£±£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¾¡Éé¤ÎÇ¯¤À¤È»×¤¦¤·¡¢º£Ç¯°Ê¾å¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£