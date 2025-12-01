¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ¿¿À¡»á ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹CBO½¢Ç¤¤Î¾×·â¡¡¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â½Ð¤ëÍýÍ³
¡¡µð¿Í°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ïà£Î£Ð£Â¤ÎÏÈ³°á¤Ë¤¢¤ëµåÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤ÎÆó·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î£Ã£Â£Ï¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£ÅÅ·âÂàÃÄ¤«¤éÌó£±¤«·îÈ¾¤Ç¤Î°ÛÎã¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼·¬ÅÄ»á¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆàÌ¤ÃÎ¤Î¾ì½êá¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹£Ã£Â£Ï½¢Ç¤¤¬£±£´Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µå³¦Æâ³°¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡££Í£Ì£Â¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿£²£°£°£·Ç¯¤ò½ü¤¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤Þ¤Ç¡Öµð¿Í°ì¶Ú¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿Æ±»á¤À¤±¤Ëà¥µ¥×¥é¥¤¥ºá¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ïº£µ¨¡¢¼ã¼ê¼çÂÎ¤Îµð¿ÍÆó·³¤òÎ¨¤¤¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¡£¤·¤«¤·¡¢µÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°½ªÎ»ÍâÆü¤ËÅÅ·âÂàÃÄ¤·¤¿¡£µåÃÄÂ¦¤«¤é¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤ÎÂÇ¿Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸Ç¼¡£°ì·³¤¬£Ö°ï¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ëµð¿Í¤òµî¤ëÁªÂò¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÂàÃÄ¤«¤éÌó£±¤«·îÈ¾¡££Î£Ð£Â¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à°Ê³°¤ËÂµ¤òÄÌ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿·¬ÅÄ»á¤¬¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ø¿È¤òÅê¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦Á´ÂÎ¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£µð¿ÍÆâÉô¤Ç¤â¡Ö¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÉüµ¢¸å¤ÏÆ¯¤µÍ¤á¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾¯¤·¤ÏµÙÍÜ´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤òÇò¹õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£·¬ÅÄ»á¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï²óÍ·µû¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡£¡Ø¿ÍÀ¸¤ÏÊÙ¶¯¤ÎÏ¢Â³¡Ù¤È¾ï¡¹¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢·¬ÅÄ»á¤Ïµð¿ÍÂàÃÄ¸å¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿É¬Í×¤ÊÈâ¤¬³«¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ»ØÆ³¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Ã£Â£Ï¤È¤·¤ÆµåÃÄ±¿±Ä¤Ë¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£ÊÔÀ®¤ä°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÌò³ä¤Ï¡¢·¬ÅÄ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡££Î£Ð£Â¤ÎÌ¾ÌçµåÃÄ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¡¢°Û¤Ê¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤¦Íî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤«¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤ÏÆüËÜµå³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä¤Î»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡µð¿ÍÂàÃÄ¤Ï¡¢·¬ÅÄ»á¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÛÄê³°¤Î·ëËö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë»ÑÀª¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¿à·¬ÅÄÎ®á¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¿·³ã¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ºÆ¤Ó³«¤«¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¡ÖÈâ¡×¡£¤½¤ÎÀè¤Ç¡¢·¬ÅÄ»á¤Ï¤É¤ó¤ÊÌîµåÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£µå³¦¤Î»ëÀþ¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£