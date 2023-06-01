ÉÚ°Â·òÍÎ¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤á¤°¤ê¡Ä¸½ÃÏ²òÀâ¼Ô¤¬Æñ¥¯¥»¡Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·É¬Í×¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê£²£·¡Ë³ÍÆÀ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï£±£¶Æü¤ËÉÚ°Â¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£¤¿¤À¡¢Àµ¼°·èÄê¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¹ñÆâ¤Ç³ÍÆÀ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î²òÀâ¼Ô¡¢¥ë¥Í¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥®¡¼¥×»á¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö£Ö£á£î£ä£á£á£ç¡¡£É£ó£é£ä£å¡×¤Ç¡Ö£²Ç¯´Ö¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£Ã¯¤â¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡¢Èà¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÌÌÅÝ¤À¡£Èà¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤ì´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥É¥ê¡¼¥»¥ó»á¤Ï¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ÜÀß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡©¡¡°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊý¿Ë¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Ç¶áÇ¯¤Î²ÔÆ¯Î¨¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤À¤±¤Ë¡¢²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÉÚ°Â¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Á¤ÎÀ¼¤òÉõ°õ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£