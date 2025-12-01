¡ÚÃæÆü¡Û°æ¾å´ÆÆÄ¤Ëà»ý¤Ã¤Æ¤ëÃËáÀâ¡¡¸½Ìò»þÂå¤âÀ±Ìî¡¢Íî¹çÀ¯¸¢²¼¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥É¥é¤¢¤²¡×¤Ö¤ê
¡¡ÃæÆü£Ï£Â¤äÃÏ¸µÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¯±¿Àâ¡×¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨¤ÎµÕ½±¤Ë¸þ¤±¡¢Îµ¤Î»Ø´ø´±¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï£±£²Æü¤ËÅì³¤¥é¥¸¥ª¤Î¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿¡¼£Î£å£ø£ô¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö¡Ê¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î¡ËÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¤¬Ã±ÆÈ»ØÌ¾¤Ç³Í¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢£Í£Ã¤Î¸»ÀÐÏÂµ±¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Ï£±¡¿£´¤Î³ÎÎ¨¤Ç¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤ò°ú¤Åö¤Æº£µ¨¤ÏÃæÀ¾Åê¼ê¤ò°ìËÜÄà¤ê¡£¤³¤Î±¿¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¶¯±¿¤Ö¤ê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤éà»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËá¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À±Ìî´ÆÆÄ»þÂå¤Î£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é£²£±»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£À±Ìî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ì¼ù¤¬ÂÇ¤Ä¤È¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡ËÀª¤¤¤¬½Ð¤ë¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï²¿¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÆ»°¡¢¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íî¹ç´ÆÆÄ»þÂå¤Î£²£°£°£¶Ç¯¤ËÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÆ±Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°£Ö¡¢Íâ£°£·Ç¯¤Ï£µ£³Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡££°£¶¡¢£°£·Ç¯¤È¤âÍî¹ç´ÆÆÄ¤È£²¿Í¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¼çÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬£²£µ£²Ëü£°£¸£³£²¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢£°£µÇ¯¤Ë£Î£Ð£Â¤Î´ÑµÒ¿ô¤¬¼Â¿ôÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇÂ¿Æ°°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÆüµåÃÄ¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¹õ»ú¤¬Ç»¸ü¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ÊÀïÎÏÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£±£¶£´ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥ÎÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡á¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤¬Ç»¸ü¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Ï²¬ËÜ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ç£Ä£å£Î£Á¤Ï¥±¥¤¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤é¤¬ÂàÃÄ¡£ÃæÆü£Ï£Â¤Ç¸µ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Î¶â»³ÀçµÈ»á¤Ï¡Ö£¹£¹Ç¯¤Î³«Ëë£²£±»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µÏ¿¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê°æ¾å´ÆÆÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Â¾¤ÎµåÃÄ¤âÂç¤¤ÊÊä¶¯¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Íèµ¨¤Ï£Á¥¯¥é¥¹¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¶¯±¿¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¥É¥é¤¢¤²¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Íèµ¨¤ÎÃæÆü¤Ï¥¢¥²¥¢¥²¤È¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£