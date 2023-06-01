£È£Ë£Ô£´£¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ»É½ý»ö·ï¡ÖÈÈ¿Í¡×¤Î¤¤¤ï¤¯¤Ä¤ÁÇ´é¡¡½Ð¶ØÄÌÃ£¤ËµÕ¾å¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼ÁÀ¤¤¤«
¡¡Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡Ö£È£Ë£Ô£´£¸¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ò»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿¦¡¦»³¸ýÄ¾ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£°¡Ë¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï£È£Ë£Ô£´£¸´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£à½ÐÂÔ¤Áá¤¹¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£´é¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ª¤ê¡¢Æ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¡¢£È£Ë£Ô£´£¸¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¤¬Æþ¤ë¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç£´£°Âå¤ÎÃËÀ¤È£²£°Âå¤Î½÷À¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£½÷À¤Ï·Ú½ý¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï£È£Ë£Ô£´£¸¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Æü¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡×¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£·à¾ì¤ËÊ»Àß¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷Ìµ»ö¡¢ÈòÆñ¤·¤¿¡£
¡¡Íâ£±£µÆü¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¡£¤Ê¤ó¤ÈÂáÊá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î£±£±£°ÈÖ¡£»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²ËÜ¤ÎÊñÃú¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±ËÜ¤Ë·ì±Õ¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£È£Ë£Ô£´£¸¤Ï£±£¶Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç£±£·Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·à¾ì¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡££±£¸¡¢£±£¹Æü¤Ë¤Ï¸ø±éÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²£°Æü°Ê¹ß¤Î·à¾ì¸ø±é³«ºÅ¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÂÀ¥Îë²í¡Ê£±£¹¡Ë¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¼«¿È¤Þ¤À¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö»ä¤Ë¤â²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ËÉ¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤ÇÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£¼èºà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï£È£Ë£Ô£´£¸´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö·î¤Ë£µ²óÄøÅÙ¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·à¾ì³°¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½ÐÂÔ¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ö·ïÁ°Æü¤ÈÅöÆü¤Ë¤â½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»ö·ïÅöÆü¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï´Ø·¸¼Ô¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¡¢½ÐÂÔ¤Á¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤é½Ð¶Ø¤Ë¤¹¤ë¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¿á¤¤«¤±¡¢ÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ¤¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡Ö»É¤·»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²áµî¤Ë¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½±·â¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë¤Ï½÷À¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬³èÆ°¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£·ÙÈ÷ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÍÏ»»þÃæ¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£·ÙÈ÷ÈñÍÑ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£