郄石あかり（２２）がヒロインを務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」で、なぜか爛▲ション女優瓩箸靴討気蕕覆覲仞辰鮨襪欧弔弔△襦

「ばけばけ」は怪奇文学作品集「怪談」を発表した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツをモデルにした作品。郄石は純粋で怪談好きな松野トキを演じる。劇中にアクション要素はないはずなのだが…。

郄石といえば、これまで映画「ある用務員」や「ベイビーわるきゅーれ」シリーズで殺し屋役を好演。軽やかなフットワークとキレのある打撃などでアクションもできる女優として高い評価を受けてきたが、今回の朝ドラで夫役として共演しているトミー・バストウから直接牾米指導瓩鮗けているという。

「トミーは趣味としてムエタイを４年ほど続けており、毎年１〜２か月ほどタイに滞在してトレーニングに励んでいる。特に切れ味抜群の蹴りの鋭さに定評があり、これまでも撮影の合間にスタッフへキックのフォームを教えることもありました。最近は郄石さんもその輪に入ってトミーにキックやパンチのフォームをチェックしてもらっています」（制作関係者）

撮影の休憩時間中、郄石はアクション精度を高めるための確認作業を自ら行うなど研究熱心な姿を見せているとか。

「身体能力や吸収力は素晴らしく、周囲も見とれてしまうほど」（同）

レベルアップしたアクションが見られるのは、いつになるのか。