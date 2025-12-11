モノトーンより断然“この色”！【しまむら】大人のサマ見え♡「ブラウンアイテム」

2025年秋冬のコレクションでも様々なブランドから登場していて、トレンドカラーの1つともいえる「ブラウン」。ダークトーンを選びがちな冬は、白黒のモノトーンよりもブラウンでまとめるのが今年の気分かも。いつもの冬の着こなしに、やわらかな雰囲気と暖かみをプラスしてくれます。そこで今回は【しまむら】から発売されている「ブラウンアイテム」を、大人のサマ見えコーデとともにご紹介！ ぜひ参考にして取り入れてみて。

立体感のあるペプラムシルエットのニットカーデ

【しまむら】「コード刺繍ペプラムカーディガン」\2,420（税込）

肩から胸元にかけて施されたコード刺繍がおしゃれなカーディガン。立体感のあるペプラムシルエットが360度抜かりなくおしゃれ見えを叶えてくれそうです。羽織るだけでなく、ファスナーを全て閉めてプルオーバー風に着てもグッド。@低身長さん向けの大人可愛いコーデを発信している@chii_150cmさんによると「ハリのある生地でとっても高見え」と一押しの様子。ショートパンツとロングブーツを合わせた今年らしいスタイリングも、洗練された印象に仕上がります。

ワイドパンツとの着こなしはアレンジをきかせて

もちろんワイドパンツとの着こなしもOK。カーディガンはダブルファスナータイプなので、ゆったりとしたボトムスと合わせる時は下のファスナーを開けてすっきりと見せて。コード刺繍と同系色のインナーを着ると、コーデに統一感が出てぐっとおしゃれな雰囲気に。上半身にボリュームがある分、シューズも厚底のものを選ぶと全体のバランスが取れスタイルアップも狙えそう。

着まわしのきくおしゃれなチェックパンツ

【しまむら】「CHO*ストレートパンツ」\1,639（税込）

スラックス感覚で使えそうなストレートパンツは、上品なさりげないチェック柄が魅力。落ち着いたトーンのチェック柄なので、ブラウンコーデはもちろん、カラーアイテムやデザイントップスとの相性も抜群。フロントタックとベルトループ付きできちんと印象がありつつも、バックゴムではき心地は楽ちん。ジャケットを合わせればオフィスカジュアルにも使えそう。ラフなTシャツをインナーに着れば休日のおでかけコーデにも。

可愛らしいアイテムもきれいめにキマる

淡いベージュのトップスを合わせたトレンド感のあるブラウン系コーデ。可愛らしい雰囲気のアイテムも、チェックパンツでモードな着こなしにアップデート。パンツは太めのシルエットながらすとんと落ちるデザインなので、すらっとした印象に仕上がりそう。オフスタイルもきれいめにまとめてくれるので、冬のおでかけシーンにも大活躍の予感。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S